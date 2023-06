Les billets et monnaies en circulation ont enregistré un accroissement de 9,24%, entre fin 2021 et fin 2022, pour atteindre 18,8 milliards de dinars, avec une part prépondérante des billets (97,5%), c’est ce qui ressort du rapport sur les Etats financiers de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) pour l’exercice 2022.

Publié récemment, par la banque des banques, ce document souligne que ” le taux d’accroissement de la circulation fiduciaire a gardé quasiment, un niveau stable pour s’établir à 9,24% entre fin 2021 et fin 2022, contre 9,4% entre fin 2020 et fin 2021 “.

D’après les données de la BCT, les billets de 20 dinars sont les plus utilisés à l’échelle nationale, puisqu’ils représentent plus de 61% de l’ensemble de billets et monnaies en circulation, ce qui représente 11,6 milliards de dinars.

Viennent ensuite, les billets de 10 dinars (22%, pour une valeur globale de 4,1 milliards de dinars) et ceux de 50 dinars (13,2%, l’équivalent de 2,4 milliards de dinars).

Pour ce qui est de la monnaie, la pièce de 1 dinar est la plus utilisée par les Tunisiens, puisqu’on recense plus de 158 millions de pièces de 1 dinar, à la fin de l’année 2022. On trouve, ensuite, la pièce de 500 millimes (117 millions de pièces pour une la valeur globale de 58,8 millions de dinars) et de 2 dinars (29,5 millions pièces, se montant à 59 MD).

Les autres pièces sont utilisées, aussi, couramment en Tunisie. Ainsi, on recense plus de 320 millions de pièces de 100 millimes, plus de 200 millions de pièces de 50 millimes et plus de 415 millions de pièces de 20 millimes en circulation, à fin décembre 2022.

En ce qui concerne les petites pièces de 1 et 2 millimes, la BCT affirme qu’elles sont toujours en circulation, mais à un nombre très réduit, ne dépassant pas les 60 mille pièces de 1 millime et les 37 mille pièces de 2 millimes.