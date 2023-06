Le Centre Technique du Textile (CETTEX), partenaire du projet STAND Up en Tunisie, a lancé un appel à candidature “IPR Voucher” , visant à soutenir 8 entreprises / startups afin de protéger leurs propriétés intellectuelles.

Il est destiné aux entreprises textile et habillement et des startups opérant dans ce domaine et dans la mode ou proposant des solutions innovantes pour le secteur. La date limite de soumission des candidatures a été fixée au 23 juin courant.

Parmi les candidats sélectionnés, certains d’entre eux bénéficieront de support pour la protection de leurs brevets et d’autres candidats bénéficieront de support pour la protection de marques, de dessins ou de modèle.

Chaque candidat retenu pourra bénéficier des services nécessaires au processus de protection de sa propriété intellectuelle à hauteur de 5000€. Ce prix est destiné à couvrir des frais comme la prise en charge des honoraires d’avocats ou des conseils d’experts, de frais d’enregistrement de brevets, etc.

La sélection des participants se basera sur les principaux critères suivants: Le type d’innovation à protéger (solution/produit/service), la solution doit avoir une valeur ajoutée au niveau de l’économie circulaire dans le secteur textile et habillement, présenter un impact environnemental et social, être éco-innovante, et économiquement viable et avoir un certain niveau de maturité en termes de technologie.

Les personnes intéressées par la participation à l’appel à candidature pour la protection d’un brevet, doivent remplir le formulaire ci-après: https://forms.gle/2sQsTsFBwvdsXLPs6

Celles qui veulent participer à l’appel à candidature pour la protection de marques, de dessins ou de modèle, doivent remplir le formulaire ci-après: https://forms.gle/FPfKk8MpyLqkYuTB7

STAND Up est un projet financé par l’Union européenne, visant à promouvoir une action textile durable pour la mise en réseau et le développement d’entreprises d’économie circulaire en Méditerranée.