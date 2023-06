Face à Olga Danilovic ça n’a pas été de tout repos pour Ons Jabeur, elle perdait le 1er Set 6-4, Ons se reprend et gagne le 2ème Set sur le même score.

Le 3ème Set ça été un peu plus facile, notamment en arrachant le 5è jeux.

Le match se termine en faveur de notre championne nationale : 6-4 4-6 2-6.

Ons Jabeur affrontera en huitième de finale l’américaine B.Pera, 28 ans et 37è au classement.

“Chez les dames, on retrouvera les deux finalistes de la dernière édition, Iga Swiatek et Coco Gauff, ainsi qu’Elena Rybakina et Ons Jabeur. Parmi les prétendantes à la victoire finale, Ons Jabeur (28 ans) apparaît comme l’une des plus expérimentées. La Tunisienne jouera son avenir dans le tournoi sur le Suzanne-Lenglen face à Olga Danilovic, issue des qualifications”, “selon le site Roland Garros.