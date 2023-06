Dans le cadre de sa stratégie digitale nationale, et précisément l’axe d’appui de l’écosystème startups et du renforcement de leur présence à l’échelle internationale, le ministère des technologies de la communication participe, avec une délégation de 16 start-ups, à la première édition du Salon International ” GITEX Africa – 2023″, qui se tiendra du 31 mai au 2 juin 2023 à Marrakech (Maroc) et ce, en collaboration avec l’Agence de la Coopération Allemande (GIZ), la Fondation Tunisie pour le Développement et Expertise France via le programme Innov’i et en présence de nombreuses structures d’appui aux start-up tels que la Caisse des dépôts et consignations (CDC), Smart Capital et le Groupe de la Banque mondiale.

Ces start-ups opérant dans différents domaines, tels que la santé numérique, l’e-éducation, l’agriculture intelligente, l’intelligence artificielle et la cyber sécurité, exposeront au Pavillon Tunisien et auront l’opportunité de présenter leurs produits et services, de participer à des sessions de réseautage, de rencontrer des investisseurs potentiels et d’échanger des connaissances avec d’autres acteurs du secteur.

La participation de la Tunisie à cet événement vise à mettre en exergue les initiatives du pays en matière de l’innovation et souhaite promouvoir les réalisations et les opportunités offertes par les programmes nations, au niveau international. Cette participation permettra également aux start-ups tunisiennes de se connecter avec des acteurs clés de l’industrie, de nouer des partenariats et d’accéder à de nouveaux marchés internationaux, renforçant ainsi leur rayonnement à l’échelle internationale. L’objectif ultime est de favoriser la croissance et le succès des start-ups tunisiennes, contribuant ainsi au développement économique du pays.

Le ministère des technologies de la communication reconnaît l’importance des start-ups comme moteur de l’innovation et de la transformation numérique. En soutenant activement ces jeunes entreprises, il vise à renforcer l’écosystème entrepreneurial du pays, à encourager la création de nouvelles solutions technologiques et à favoriser la compétitivité sur le plan international.

Cet événement rassemble les différents acteurs de l’économie numérique, notamment des experts, des spécialistes, des universitaires, des investisseurs et des décideurs politiques. Il est considéré comme une opportunité pour les start-ups tunisiennes pour exposer leurs solutions innovantes, renouer des partenariats, et promouvoir leurs projets au niveau régional et international. L’événement offre également l’opportunité d’échanger des expériences et de l’expertise avec les différents pays participants.

GITEX Africa 2023 est le plus grand événement de réseautage et d’affaires dans le domaine de la technologie sur le continent africain, il accueillera plus de 900 exposants et startups et plus de 30 délégations gouvernementales, plus de 250 investisseurs mondiaux, 250 conférenciers internationaux et des dizaines de milliers de dirigeants technologiques de plus de 100 pays.