Les Combustibles alternatifs solides sont à produire à partir de déchets solides municipaux et industriels non dangereux, par tri, broyage, séchage et compactage. Cette technique permet de réduire les volumes de déchets destinés à l’enfouissement tout en produisant une source d’énergie renouvelable.

Le RDF peut être utilisé comme combustible dans les cimenteries, les centrales thermiques et les chaudières industrielles. Cette alternative permet de réduire la consommation de combustibles fossiles et donc de limiter les émissions de gaz à effet de serre. De plus, elle contribue à réduire la quantité de déchets enfouis et à prolonger la durée de vie des sites d’enfouissement.

Est-ce une bonne alternative dans la nouvelle stratégie de gestion des déchets en Tunisie et toutes ses villes et villages ?

A cet effet, l’ATUGE co-organise avec l’Association pour le développement Durable à Sfax “ADDS” et l’UTICA Sfax un colloque autour de la production des combustibles alternatifs et sa place dans la nouvelle stratégie de gestion des déchets en Tunisie, qui se tiendra le 30 mai 2023 à siège de l’UTICA – Tunis, de 8h30 à 12h30.

Ce colloque vise à rassembler des experts, des chercheurs, des décideurs politiques et des acteurs de terrain pour discuter des enjeux liés à la production des combustibles alternatifs et à son utilisation dans la gestion des déchets en Tunisie. Les discussions porteront sur les avancées récentes, les défis et les opportunités en la matière.