Le Maroc accueillera à partir du 31 mai 2023 le GITEX Africa. Cet événement vise à stimuler l’économie numérique en Afrique et à promouvoir l’engagement dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication. Organisée par l’Agence de Développement du Digital (ADD) sous la tutelle du Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration (MTNRA), cette première édition du salon de la technologie et des start-up en Afrique rassemblera près de 900 entreprises, selon les organisateurs.

Le GITEX Africa, qui se tiendra jusqu’au 2 juin à Marrakech, accueillera environ 900 exposants, dont de grandes entreprises technologiques, des entités gouvernementales et des start-ups, ainsi que des participants de plus de 100 pays.

La conférence de presse tenue en préparation de l’événement a réuni des représentants gouvernementaux, des organisations partenaires et des dirigeants du GITEX Africa. Mme Ghita Mezzour a souligné que le Maroc est fier d’accueillir cet événement historique, qui marque le lancement du GITEX Africa et représente une opportunité pour les startups et les jeunes programmeurs marocains et africains de se connecter avec des investisseurs régionaux et internationaux.

Le GITEX Africa vise à renforcer le développement des infrastructures numériques en Afrique et à promouvoir l’e-gouvernance intercontinentale. Il se positionne comme un pôle d’innovation, soutenu par les jeunes talents et les startups compétitives du continent. L’événement contribuera également à renforcer la position du Maroc parmi les pays africains leaders en matière d’infrastructures TIC et de marché des technologies de l’information.

Le programme de la conférence comprendra plus de 250 conférenciers de 50 pays, partageant leur expertise et leurs idées avec les participants désireux de bénéficier d’une expertise internationale appliquée à l’Afrique.