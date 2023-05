La Présidence du Gouvernement a appelé tous les ministères à élaborer les projets du budget de l’Etat et ceux de performance pour l’exercice 2024 et de les soumettre au ministère des Finances au plus tard le 15 juin 2023.

La présidence du gouvernement a ajouté, dans une circulaire relative à la préparation du projet de budget de l’Etat 2024 et adressée, vendredi, aux ministres, secrétaires d’Etat, chefs de structures, gouverneurs et chefs de programmes, que ces délais permettront aux administrateurs du budget d’entamer les séances de discussion budgétaire.

La Présidence du Gouvernement a rappelé que ces projets devront s’aligner aux priorités de la vision stratégique du gouvernement fixée, en 2022. Il s’agit, entre autres, de la réalisation de la croissance économique globale et durable, de l’amélioration du climat des affaires et de l’accélération du rythme des réformes économiques afin de contribuer à la maîtrise du déficit budgétaire et à la mise en place des réformes fiscales nécessaires.

Et d’ajouter que les budgets devront favoriser l’amélioration de la gouvernance du secteur public, l’adoption d’un modèle de développement orienté vers l’économie verte, le développement de la résilience de l’économie face aux crises et la mise en place de mesures d’impulsion de l’économie bleue.