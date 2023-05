La 2ème rencontre des comités et directeurs des centres de protection des personnes âgées, organisée par l’union tunisienne de solidarité sociale (UTSS) a démarré vendredi à Hammamet.

Cette rencontre a pour objectif de débattre des moyens permettant de promouvoir la prise en charge des personnes âgées dans les centres d’hébergement.

Le président de l’UTSS Mohame Khouini a indiqué dans une déclaration à la TAP, que cette rencontre périodique vise à approfondir le débat et la concertation sur les moyens de renforcer la prise en charge des personnes âgées dans les centres d’accueil, aux niveaux de la prise en charge psychologique et sanitaire et l’amélioration des conditions d’hébergement.

Il a précisé que l’UTSS qui supervise 12 centres de personnes âgées accueillant plus de 400 pensionnaires, s’emploie à intensifier la concertation avec les comités et directeurs de ces centres en vue d’améliorer les prestations fournies à cette catégorie de personnes dans soutien familial, en concomitance avec la stratégie nationale mise au point par le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors.

Khouini a affirmé que l’UTT est intervenue pour le réaménagement de plusieurs espaces d’hébergement, qui sont dotés aujourd’hui de plusieurs clubs destinés aux pensionnaires des centres de personnes âgées.

Il a souligné l’importance des centres privés de prise en charge des personnes âgées, compte tenu de l’augmentation du nombre des séniors en Tunisie, des mutations socio-économiques et familiales et des spécificités de la prise en charge des séniors, qui ont besoin d’un accompagnement tout au long de la journée.