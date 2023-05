A l’occasion de la célébration par la 32ème édition de la Foire Internationale du Livre d’Abu Dhabi 2023, de l’illustre historien, sociologue, savant et philosophe tunisien et arabe Abderrhamane Ibn Khaldoun, la ministre des affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, a représenté la Tunisie pour ces festivités aux Emirats Arabes Unis (EAU), où elle a, en tant qu’oratrice principale, intervenu dans deux conférences: “Réflexions sur la philosophie de l’histoire chez Ibn Khaldoun ” et ” Comment atteindre le professionnalisme dans l’édition” en présence d’une pléiade d’hommes de culture, d’intellectuels, d’universitaires, de chercheurs et de personnalités de différents pays arabes et du monde.

Les organisateurs de la Foire internationale du livre d’Abu Dhabi ont programmé à cet effet une série de manifestations et d’activités culturelles et artistiques pour discuter des travaux du savant Ibn Khaldoun et de son legs philosophique et littéraire, avec la participation d’un bon nombre d’écrivains et de penseurs arabes et du monde.

Accompagnée de l’ambassadeur de la République Tunisienne aux Emirats Arabes Unis, Moez Ben Mime, Hayet Guettat Guermazi a effectué une visite au pavillon ” Ibn Khaldoun ” installé au sein de la Foire et composé de trois pièces représentant trois périodes de la vie de ce personnage historique unique et penseur considéré comme l’une des figures emblématiques de la civilisation arabe.

Pour rappel, un mémorandum d’entente a été signé le 11 Mai 2023, entre le ministère des Affaires culturelles, et le centre de la grande mosquée, Cheïkh Zayed à Abou Dhabi, au sujet de la réhabilitation et de la réaffectation de Dar Ibn Khaldoun, en vue de la transformer en musée de l’érudit Abderrahmane Ibn Khaldoun.