Le nouveau siège du Conseil d’affaires tuniso-africain (TABC) baptisé ” House of Africa “, a été inauguré, jeudi, 25 mai 2023, à Tunis, à l’occasion de son 8ème anniversaire et de la journée mondiale de l’Afrique. House of Africa aura pour vocation de soutenir l’ancrage des valeurs panafricaines de la Tunisie et de créer un espace social, économique et culturel d ’échanges de rapprochement entre les différentes communautés et de réalisation de plusieurs initiatives associatives panafricaines innovantes, précise un communiqué du TABC publié, jeudi.

En effet, l’espace ” House of Africa “, abritera le premier incubateur off-shore Tunisia Africa Business Incubator (TABI)dont l’objectif est de créer une chaine de valeur depuis la Tunisie vers tout le continent.

Il sera exclusivement dédié aux jeunes entrepreneurs Tunisiens et subsahariens avec des projets innovants en Afrique. Il regroupera, également, le siège de TABC, le centre de formation Africain ” African Center for Training and Expertise ” (ACTE) et Web Radio The Voice of Africa (VOA), première Web radio panafricaine depuis la Tunisie, destinée à la diaspora africaine en Tunisie et la voix de la communauté subsaharienne en Tunisie. Par ailleurs, le TABC a lancé, à cette occasion, une plateforme ” Africa CEO platform “(ACP).

Cette plateforme va permettra aux membres TABC de planifier des rencontres bilatérales (BtoB ) en ligne avec les opérateurs économiques à travers le continent et à l’international. Elle servira, aussi, comme un outil d’organisation des différents évènements de conseil (missions, salons, forums, séminaires, etc.).