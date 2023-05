La Tunisie “a besoin aujourd’hui d’une meilleure mobilisation des moyens d’appui à la mise en œuvre de la Contribution déterminée nationale (CDN), a affirmé Mohamed Zmerli, point focal de la Tunisie auprès de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)

Il s’agit également, de bâtir des relations de coopération continue entre les acteurs nationaux et les partenaires techniques et financiers autour des projets prioritaires proposés dans le cadre de la CDN”, a-t-il ajouté, à l’ouverture de la ” Conférence internationale d’investissement pour la mise en œuvre de la CDN de la Tunisie dans le cadre du NDC Partnership” à Gammarth (Banlieue nord).

Cette conférence, dont les travaux se poursuivront vendredi 26 mai 2023 en présence notamment des diplomates et des représentants d’organisations de la coopération, membres du NDC Partnership, au niveau international, régional et national, a pour objectif notamment, de présenter les projets prioritaires sectoriels d’adaptation ou d’atténuation des effets des changements climatiques.

Lancée lors de la COP22 en 2016, l’Alliance mondiale NDC Partnership a pour objectif d’aider les pays à respecter leurs engagements et à atteindre plus rapidement des objectifs ambitieux en matière de climat et de développement durable.

L’accord de Paris engage toutes les Parties à accélérer leur transition vers une économie sobre en carbone et résiliente aux changements climatiques, en vue de contenir le réchauffement global de la planète à un niveau ne dépassant pas 2°C (voire 1,5°C) par rapport aux niveaux préindustriels.

En vue d’atteindre cet objectif, l’accord a instauré plusieurs mécanismes assurant une amélioration de l’ambition climatique, dont la CDN, et les Stratégies de Développement Bas Carbone (SNBC) à l’horizon 2050.

La Tunisie a ratifié l’Accord de Paris sur le climat au titre de la loi organique n° 2016-72 du 31 octobre 2016 et a soumis sa Contribution Prévue Déterminée au niveau National (CPDN)le 16 septembre 2015. En respect des dispositions de l’article 3 de l’Accord de Paris, le pays a actualisé sa CDN en octobre 2021, mettant en exergue l’importance d’une transition vers un nouveau modèle de développement inclusif et aligné avec les objectifs du développement durable (ODD).

Réduire l’intensité carbone de 45% à l’horizon 2030

La CDN actualisée de la Tunisie vise ainsi, un changement radical de paradigme dans tous les secteurs économiques, à travers la réduction de l’intensité carbone de l’économie nationale de 45% à l’horizon 2030, par rapport à l’année de base 2010 et le renforcement de la résilience du pays aux changements climatiques, en réduisant significativement la vulnérabilité de ses écosystèmes, de sa population, de ses territoires et de son économie dans une optique de développement durable.

La mise en œuvre de cette contribution nécessite, ainsi, la mobilisation d’importantes ressources financières, estimées à environ 19,4 milliards USD pendant la période 2021-2030, dont 14,4 Milliards USD pour l’atténuation, 4,3 milliards USD pour l’adaptation et 0,7 milliards USD pour le renforcement des capacités.

Mariana Panuncio-Feldman, directrice engagements pays au sein de la NDC-partnership a estimé que “La Tunisie est passée à un stade avancé d’engagement et de concrétisation des projets climatiques inclus dans sa CDN”, invitant les membres du partnership à appuyer la vision du gouvernement tunisien vers un développement durable.

Elle a considéré que les projets qui seront discutés dans le cadre de cette conférence représentent des opportunités immédiates à exploiter dans chacun des secteurs clés retenus (gestion de l’eau, production des énergies renouvelables, développement d’une agriculture résiliente, gestion améliorée des déchets…).

Dans son intervention, l’ambassadeur d’Allemagne à Tunis, Peter Prügel a rappelé la vulnérabilité de la Tunisie face aux changements climatique et les défis auxquels elle fait face notamment, en matière d’eau et d’énergie.

“Pour réussir une transition vers une économie sobre en carbone, un changement radical des paradigmes est nécessaire en Tunisie. Promouvoir les actions d’efficacité énergétique et investir davantage dans les énergies renouvelables sont aujourd’hui incontournables et la résilience climatique de la Tunisie pourrait être renforcée”, a indiqué le diplomate allemand.

Et d’ajouter, “pour la mise en œuvre de la CDN actualisée de la Tunisie, un engagement national et international financier et technique est nécessaire. Ce n’est qu’ensemble qu’on peut arriver à des économies sobres en carbone”.

L’ambassadeur d’Allemagne à Tunis a fait état de l’engagement du gouvernement allemand qui, a-t-il dit “s’allie ainsi aux efforts de la Tunisie pour réaliser ses objectifs climatiques et continue un partenariat entre les deux pays pour réussir un développement durable”.

Il a rappelé, dans ce contexte, la contribution allemande à des projets stratégiques en Tunisie, dont des projets de restauration de côtes érodés et la réalisation de projets énergétiques dont les centrales de Tozeur 1 et Tozeur 2, un projet qui permettra d’éviter l’émission d’environ 20 000 tonnes de CO2.

De son côté, l’ambassadeur des Emirats Arabes Unis en Tunisie, Dr Eman Ahmed Al Salami est revenu sur la COP28 qui se déroulera du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï et qui sera, selon ses dires “une étape historique d’évaluation des actions menées depuis l’Accord de Paris et de passage à l’action”.

Elle a évoqué l’engagement des EAU sur la voie de l’action de lutte contre le changement climatique et de transition énergétique en rehaussant ses ambitions d’assurer une part de 70% de son économie hors pétrole et en ciblant une réduction de son intensité de carbone de 25% à l’horizon 2030.

“Les Emirats arabes Unis vont travailler de concert avec la Tunisie pour réaliser ses objectifs climatiques et pour que sa participation au prochain sommet du climat soit fructueuse”, a encore déclaré la diplomate émiratie.

La Conférence internationale d’investissement pour la mise en œuvre de la CDN de la Tunisie est organisée par le Ministère de l’Environnement en collaboration avec la Coalition NDC Partnership, et l’appui du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et de l’Agence de coopération internationale allemande (GIZ) en vue de mettre en œuvre des projets d’atténuation des émissions des gaz à effet de serre et de la réduction des risques climatiques, en tenant compte de la vulnérabilité spécifique de la Tunisie.