L’entreprise Electro Diesel Tunisie, filiale du groupe UTIC (Ulysse Trading and Industrial Companies) et le groupe français, Schneider Consumer Group ont conclu le 11 mai 2023 un accord de partenariat en vertu duquel UTIC devient représentant et distributeur officiel en Tunisie des appareils électroménagers Schneider.

L’accord a été signé du côté tunisien par Khélil Chaïbi, et le PDG d’Electro Diesel et du côté français par Philippe Samuel, PDG DE Schneider Consumer Group.

Avec cette convention, le groupe UTIC, un des leaders de la distribution, des services et de l’industrie en Tunisie, se lance dans une nouvelle activité : l’électroménager.

Le groupe UTIC compte 35 sociétés et emploie 7000 personnes.

