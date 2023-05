RedStart Tunisie accélérateur privé de PME innovantes et de start ups a annoncé, mercredi, l’ouverture de l’appel à candidature pour une deuxième partie de son programme Women Go Green, conçu dans le cadre d’une initiative visant à promouvoir l’innovation et la créativité féminine dans l’économie verte et circulaire.

Le programme Women Go Green visant le renforcement durable de la structuration de l’écosystème de l’entrepreneuriat en Tunisie, s’adresse à toutes les femmes entrepreneures tunisiennes, et particulièrement dans les régions intérieures, qui soutiennent le développement durable et qui ont des idées novatrices dans les domaines clés de l’économie verte et circulaire (Greentech, énergies renouvelables, gestion des ressources en eau, agriculture biologique…).

Le programme WOMEN GO GREEN a été lancé par RedStart Tunisie, et soutenue par le projet FAST- Femmes et Accélération pour les Startups et TPE, financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et mis en œuvre par la Caisse des Dépôts et Consignations Tunisie avec l’appui technique d’Expertise France.