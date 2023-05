Onze demandes d’octroi de terres domaniales agricoles dans le gouvernorat de Tataouine ont été approuvées, mardi, par le conseil régional. Ces lots s’étendent sur une superficie de 1847 ha.

Neuf demandes d’exploitation de terres domaniales seront réévaluées, ultérieurement.

Le gouvernorat de Tataouine compte 200 mille ha de terres domaniales et 1,5 million ha d’aires de pâturage dans les régions de Dahar et El Ouara, outre un patrimoine forestier de 8579 ha et 2 millions 180 mille ha de terres sahariennes.