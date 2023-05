L’engagement en faveur du processus de la responsabilité sociétale (RSE) est devenu une nécessité pour les entreprises tunisiennes, étant donné que ce concept, lié aux nouveautés internationales, permet de garantir la pérennité de l’exportation, en tant que client et fournisseur des sociétés internationales, a souligné mercredi le Président du forum international de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), Khalil Laabidi.

Dans une déclaration à TAP, à l’occasion du démarrage de la 2ème édition du forum international de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), tenue sous la thématique ” la transformation digitale : Levier d’une stratégie RSE performante”, il a indiqué que plusieurs entreprises ont déjà entamé l’évaluation de la responsabilité sociétale, à travers le diagnostic de son impact sur la société, l’économie et l’environnement.

Ce forum, organisé à l’initiative de l’Agence tunisienne de mise en place de la stratégie RSE et marketing sociétal, ” AM Media Plus “, avec la participation d’un nombre d’experts et des représentants d’organisations et de sociétés nationales, vise à passer en revue les domaines liés à la RSE, selon Laabidi.

Pour le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) Marouane Abassi, l’adhésion des entreprises au processus de la responsabilité sociétale n’est pas un choix mais une priorité, étant donné que ce concept constitue un des facteurs qui leur permet de faire face aux changements climatiques, soulignant l’importance des nouvelles technologies dans le renforcement des capacités des employés des entreprises à réaliser de la valeur ajoutée.

Il a ajouté que la BCT a adhéré depuis son plan stratégique 2019-2022 au processus de la responsabilité sociétale des entreprises, à travers la mise en place d’une approche structurelle en adoptant les normes ISO 26000.Il a rappelé que la réforme du cadre de la gouvernance des banques et des établissements financiers qui a été publiée en 2021, évoque dans le cadre de ses principes directeurs fondamentaux, la consolidation de la responsabilité sociale au sein des banques pour garantir un comportement responsable et éthique envers les opérateurs de l’établissement.

En marge du forum international de la RSE, des espaces d’exposition présentant les expériences de certaines entreprises dans le domaine des stratégies de la RSE, ont été aménagés.