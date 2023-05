Un colloque international qui s’intitule ” Habib Bourguiba, le fondateur ” sera organisé début juin prochain, sur trois jours, par l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit al-Hikma, en partenariat avec les Archives nationales de Tunisie.

Les travaux du colloque auront lieu les 1er et 2 juin au siège de l’Académie à Carthage alors que le dernier jour, le 3 juin, est prévu au siège des Archives nationales de Tunisie, à Tunis.

Selon un communiqué de l’Académie, publié mardi, ce colloque s’inscrit dans la continuité d’un ambitieux projet, dont la première pierre remonte au colloque intitulé ” Habib Bourguiba, le réformateur “, a été organisé par Beit al-Hikma et l’Association des études bourguibiennes, les 1er et 2 juin 2022.

Ce 2e colloque a pour objectif de faire connaître au grand public Habib Bourguiba (3 août 1903-6 avril 2000), le père fondateur de la première République en Tunisie, souveraine, moderne et respectée dans le concert des nations, a annoncé Beit al Hikma. Il ambitionne de porter un regard distancié sur l’héritage politique et la personnalité controversés de Bourguiba à travers une lecture critique du Bourguibisme et une analyse plus objective et plus juste de l’œuvre politique fondatrice de Bourguiba, loin des stéréotypes, indique la même source.

Les travaux du colloque réuniront un florilège d’intervenants tunisiens et étrangers qui débattront du rôle et de l’impact du leadership personnel et politique de Bourguiba dans la construction de la Tunisie postindépendance.

Pour brosser le portrait fidèle de cette figure emblématique de l’histoire contemporaine de la Tunisie, certains compagnons de route de Bourguiba ont accepté de lever le voile sur des aspects méconnus de la personnalité de l’ancien président (1957-1987), sur sa vision rêvée pour la Tunisie, sur des secrets du sérail et des anecdotes… Parmi ces compagnons, Foued Mebazâa, Mohamed Ennaceur, Tahar Belkhodja, Slaheddine Ferchiou ou encore Hamed Zeghal. Mais aussi, des témoignages émanant de ceux qui se sont opposés à Bourguiba, notamment Ahmed Smaoui.

Mahmoud Ben Romdhane, Président de l’Académie ” Beit al-Hikma ” et Ahmed Ounaies, président de l’Association des études bourguibiennes, sont parmi les conférenciers tunisiens dont des académiciens, Elyes Jouini, Mohamed Kerrou et Kalthoum Meziou, l’ancien directeur de la Radio nationale Abdelaziz Kacem, l’historien Noureddine Dougui, le dramaturge et comédien Raja Farhat, la psychiatre ayant accompagné Bourguiba durant les derniers jours de sa vie, Dr Saida Douki.

Les conférenciers étrangers comptent le journaliste Bertrand Le Gendre, auteur du livre Bourguiba paru en 2019, l’historienne et journaliste franco-tunisienne Sophie Bessis (co-auteure d’une biographie sur Bourguiba parue en 2012).

Seront également présents une pléiade d’universitaires de renom dont le professeur en études libérales et science politique James E. Miller (Université de Chicago), le professeur en sciences politiques à l’Université du Texas Clement Henry Moore, ou encore William Granara, professeur spécialisé en littérature et histoire de la Méditerranée arabe à l’Université de Harvard.