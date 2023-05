La situation des barrages reste inchangée malgré les pluies enregistrées ces derniers jours qui ont avoisiné les 40 millions de m3, a indiqué, mardi, à Mahdia, le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdelmonem Belati.

Lors d’une visite de travail effectuée dans le gouvernorat de Mahdia, le ministre a mis l’accent sur l’impératif d’intensifier les campagnes de sensibilisation à l’importance de préserver cette ressource et de rationaliser son utilisation, auprès des citoyens et des agriculteurs.

Le ministre a, à cette occasion, visité le projet de dessalement de l’eau au niveau du périmètre irrigué de Bir Ben Kamla dont l’objectif est de baisser le taux de salinité des eaux et d’améliorer la productivité agricole.

Doté d’un coût de 1680 mille dinars et d’une capacité de production de 800 m3 par jour, ce projet devrait entrer en exploitation durant la deuxième semaine de juin 2023.

La Tunisie connaît sa quatrième année de sécheresse. Le taux de remplissage des barrages à l’échelle nationale a atteint 30,3% durant la période allant du 1er septembre 2022 au 18 mai 2023, selon l’Observatoire National de l’Agriculture (Onagri).

Face à cette situation, le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche avait décidé, en mars dernier, l’interdiction provisoire de certains usages de l’eau et l’instauration d’un système de rationnement conjoncturel afin de faire face à la pénurie hydrique actuelle dans le pays.

Il est ainsi, interdit, et ce, jusqu’au mois de septembre, d’utiliser l’eau potable distribuée par les réseaux de la Société Nationale d’Exploitation et de distribution des Eaux (Sonede) à des fins agricoles, d’irrigation, de nettoyage des espaces publics et de lavage de voitures.