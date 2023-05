Les systèmes culturaux en Ramli dans les lagunes de Ghar El Melh viennent d’obtenir l’agrément officiel de l’appellation ” Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial ” (SIPAM) décernée par l’Organisation des Nations Unis pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Lors d’une cérémonie organisée au siège de la FAO à Rome, la présidente de l’Union locale de l’Agriculture et de la Pêche de Ghar El Melh Zahra Nefaf a reçu le certificat officiel d’agrément spécifique pour les lagunes de Ghar El Melh à l’occasion de la journée internationale de la diversité biologique.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Nefaf a indiqué que la cérémonie présidée par le DG de la FAO a vu la participation de 12 pays dont la Tunisie représentée par la ville de Ghar El Melh avec le dossier “des lagunes” et la ville de Djebba avec le dossier “les jardins des figuiers suspendus”.

Selon la même source, l’appellation SIPAM a été obtenu le 15 juin 2020 en guise de valorisation des systèmes culturaux en Ramli dans les lagunes de Ghar el Melh.

Ce savoir-faire permet d’assurer la pérennité des cultures sans apport d’eau supplémentaire grâce à un système ancestral innovant apporté par les migrants andalous au 17ème siècle a expliqué Nefaf en ajoutant que ces systèmes culturaux s’adaptent au manque des terres arables et au manque de l’eau douce qui caractérisent la région.

Sous l’initiative de l’Organisation des Nations Unis pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’objectif général du programme SIPAM est d’identifier et de protéger les systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial ainsi que les paysages, la biodiversité agricole, les systèmes de connaissances et la culture qui leur sont associés.