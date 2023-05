Les questions inhérentes à l’avancement des préparatifs préalables à l’organisation des jeux africains de plages Hammamet-2023 (JAP), ont été hier lundi, au centre d’une séance de travail entre le ministre de la jeunesse et du sport, Kamel Déguiche, et le président du Comité national olympique (CNOT) et du comité d’organisation des JAP, Mehrez Bousayène.

A cette occasion, Bousayène a passé en revue les derniers préparatifs aux plans logistique et matériel dédiés aux cérémonies d’ouverture et de clôture des jeux ainsi qu’à l’ensemble des manifestations parallèles et dont la vocation est principalement économique, touristique et culturelle.

Le président du COJAP a, en outre, mis l’accent sur le rythme soutenu auquel vont les travaux du haut comité d’organisation et de ses sous-commissions, notamment, l’avancement de l’opération d’inscription des athlètes et d’accréditation des journalistes, sans oublier l’aspect protocolaire relatif à l’accueil des délégations officielles sportives et médiatiques.

Il a, par la même, dévoilé la Mascotte officielle des jeux baptisée “YoYo”, ainsi que les divers supports qui feront guise de souvenirs tout en assurant la promotion des JAP 2023.

A noter que cette séance de travail intervient un mois, jour pour jour, avant le démarrage des jeux africains de plage qu’abritera la ville de Hammamet du 23 au 30 juin prochain avec la participation de près de 1400 visiteurs, entre sportifs, techniciens, officiels et représentants des médias.