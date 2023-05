Deux entreprises tunisiennes exportatrices opérant dans les secteurs de la chimie et des industries alimentaires viennent d’obtenir les premiers certificats d’origine de l’accord de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) pour exporter vers le Cameroun, troisième marché importateur des produits tunisiens en Afrique subsaharienne.

L’information a été annoncée par le ministère du Commerce et du développement des exportations, dans un communiqué publié, mercredi, suite une réunion tenue au siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis (CCIT).

Le certificat d’origine qui est considéré comme un élément clé de l’entrée en vigueur effective de l’accord, permettra aux sociétés de bénéficier des réductions de droits de douane qui devront être supprimés, d’ici deux ans.

Il est délivré par la CCIT dans un premier temps avant d’être généralisé sur les autres chambres de commerce et d’industrie (CCI).

Il sert à prouver l’origine des marchandises pour satisfaire les exigences douanières ou commerciales et atteste qu’elles sont originaires de la Tunisie.

Cette mesure permettra aux acteurs économiques de bénéficier des avantages liés à la suppression progressive des droits de douane et les taxes à effet équivalent, sur la base de la réciprocité.

La délivrance des certificats contribuera au développement des échanges commerciaux avec le marché africain et au renforcement de la présence des produits et services tunisiens sur ces marchés prometteurs, selon les participants à la réunion cités par la même source.

Les acteurs économiques ont été invités, dans ce cadre, à tirer profit des accords conclus avec les pays africains, d’autant plus que le certificat d’origine sera généralisé et numérisé afin de favoriser l’accès des entreprises tunisiennes des différents secteurs aux marchés africains.

La Tunisie fait partie des 8 premiers pays africains (Egypte, Ghana,Cameroun, Rwanda, Kenya, Tanzanie et l’île Maurice) qui se préparent à lancer la ZLECAF, et ce, dans le cadre de ladite initiative, a rappelé le ministère du Commerce.

L’Accord de la ZLECAF est entré en vigueur en mai 2019. Il a été ratifié par la Tunisie le 7 août 2020. C’est l’un des projets phares de l’Union africaine (UA) qui vise à renforcer la coopération sud-sud pour une Afrique ” intégrée, prospère et pacifique ” en cohérence avec l’Agenda 2063 de l’UA et à consolider les relations commerciales entre les 55 Etats membres de l’union, dans un marché totalisant plus de 300 millions de consommateurs et de 3400 milliards de dollars d’échanges annuellement.

Cet accord vise à lever les barrières douanières entravant la libre circulation des marchandises et des services entre les pays africains.