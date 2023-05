La société Magasin Général informe ses actionnaires que son Conseil d’Administration s’est réuni le jeudi 11 mai 2023 pour passer en revue l’activité de la société relative à l’année 2022 et arrêter les états financiers individuels et consolidés y afférents.

Il en ressort qu’au 31/12/2022, le chiffre d’affaires HT de la Société Magasin Général est de

916 978 952 dt soit une baisse de 1,22% par rapport à celui de 2021.Quant au résultat, la société a enregistré un bénéfice individuel de 4 176 923 dt et un déficit du groupe de 38 648 355DT.

A ce titre, le conseil d’administration a décidé de convoquer la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le lundi 26 juin 2023 à 10h à l’IACE et de publier les états financiers individuels et consolidés de la société ainsi que les rapports général et spécial des commissaires aux comptes.