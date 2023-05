La société Magasin Général a présenté, à l’occasion d’une communication financière, son plan de relance pour la période 2023-2026. Le plan est basé sur quatre axes : la restructuration de l’offre, l’amélioration de l’expérience client dans les magasins, la simplification et la numérisation de la structure centrale des magasins et leur développement.

Le premier axe vise à accélérer le développement des produits de la marque et à améliorer le secteur des fruits et légumes pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, ainsi qu’à améliorer la communication avec les clients via l’application My MG.

Le deuxième axe se concentre sur l’écoute des clients, l’utilisation d’une politique de communication à 360 degrés, la motivation des employés et des agents, ainsi que la mise en œuvre d’une stratégie plus communicative et cohérente.

Le troisième axe vise à développer l’investissement dans les ressources humaines de l’entreprise en organisant des formations continues et en améliorant l’expérience des employés, ainsi qu’à développer l’organisation centrale pour renforcer la politique de proximité.

Le quatrième axe vise à renouveler les espaces et à redessiner les grands magasins pour offrir un meilleur confort de shopping aux clients, ainsi qu’à ouvrir 10 000 mètres carrés de magasins et à exploiter au mieux le commerce électronique via son application Founa, en mettant en place une nouvelle stratégie de communication numérique.

Il convient également de noter que ce plan d’investissement pour la période 2023-2026 sera doté d’un montant estimé à 114 millions de dinars, dont 52 millions seront injectés en espèces. Il est également prévu d’allouer 82 millions de dinars pour l’expansion et la rénovation des espaces et entrepôts du Magasin Général, tandis que 16 millions de dinars seront dépensés pour la gestion de la chaîne d’approvisionnement et des équipements logistiques et des technologies de l’information. Enfin, 11 millions de dinars seront accordés aux projets et innovations et 5 millions de dinars seront alloués au développement d’initiatives d’efficacité énergétique.

Fahd Chaouch, directeur général du Magasin Général, a souligné que ce plan de relance permettra à l’entreprise d’améliorer son chiffre d’affaires. Il a également indiqué que le chiffre d’affaires passera de 987 millions de dinars en 2022 à 1 154 millions de dinars en 2024 puis à 1 396 millions de dinars en 2026.

L’intention est également d’augmenter le capital social de l’entreprise de 5 218 750 dinars en émettant 5 218 750 nouvelles actions à souscrire en en espèce (5 actions nouvelles pour 11 actions anciennes). Les nouvelles actions seront émises au prix d’émission de 10 dinars par action soit 1 dinar de nominal et neuf dinars en prime d’émission.

Dans le contexte économique difficile caractérisé par une forte inflation et une baisse du pouvoir d’achat, cette opération vise principalement à améliorer les performances de MG tout en contrôlant la dette de l’entreprise.

D’autre part, La Magasin Général ne versera pas de dividendes pour les années 2022-2026. Cette décision a été prise pour faire face aux défis actuels du secteur du commerce qui est confronté à une inflation croissante et une baisse du pouvoir d’achat.