Le Gabon se prépare pour les élections de 2023, avec la perspective que le Parti Démocratique Gabonais (PDG) conserve le pouvoir et mette en œuvre les plans économiques 2023-2027 du gouvernement. Le pays se distingue par sa stabilité politique, ses politiques favorables aux investisseurs et son statut de producteur de pétrole prospère en Afrique centrale. Les nouveaux plans économiques visent à diversifier et industrialiser le secteur énergétique, ouvrant ainsi la voie à une ère de croissance soutenue.

Les objectifs du gouvernement gabonais pour la période 2023-2027 sont axés sur le renforcement et la diversification de l’économie nationale. Cela implique de donner un nouvel élan à l’industrie pétrolière et gazière, d’accroître la transformation des matières premières sur le territoire national, de rendre les services industriels plus compétitifs et de promouvoir le développement durable des ressources naturelles.

Bien que la production pétrolière du Gabon ait diminué depuis 1996, le pays reste le cinquième producteur de pétrole en Afrique. Les grandes compagnies pétrolières internationales appliquent des techniques de récupération secondaire pour prolonger la durée de vie des gisements existants. De plus, les explorations dans les zones pionnières de l’offshore profond offrent de nouvelles perspectives pour la découverte de gisements pré-salifères, similaire à ceux de l’Angola et de la Mauritanie.

Le gaz naturel émerge comme un pilier essentiel de la diversification économique du Gabon. Le plan directeur gazier du pays vise à réduire le torchage de gaz, à renforcer la sécurité énergétique et à élargir l’accès à l’énergie abordable. Le Gabon dispose de réserves de gaz naturel importantes, principalement sous forme de gaz associé, estimées à 1,2 trillion de pieds cubes. Des projets sont en cours pour construire une usine de GNL et augmenter la capacité de raffinage afin de rendre le Gabon autosuffisant en produits pétroliers raffinés.

L’accès à l’électricité est un défi majeur pour le Gabon, malgré un taux d’urbanisation élevé. Le gouvernement a fixé comme objectif d’atteindre un accès universel à l’électricité d’ici 2030, ce qui favorisera l’industrialisation et la croissance du secteur privé.

Actuellement, près de la moitié de l’électricité provient de la production hydroélectrique, mais des projets de centrales solaires photovoltaïques et de centrales électriques au gaz sont en cours pour électrifier les régions rurales et répondre à la demande énergétique croissante.

Le Gabon se positionne comme un leader régional dans la transition énergétique africaine.