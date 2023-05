s (TOT-Cité de la culture Chedly Klibi), en tant que partenaire 6 du projet Accademia, cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du Programme IEV de Coopération Transfrontalière (CT) Italie Tunisie (2014-2020), a publié un avis public de sélection pour l’attribution d’une mission d’expert externe chargé de la coordination administrative et financière pour le projet. La date limite de dépôt des candidatures est fixé le 26 Mai 2023.

“Accademia” vise à expérimenter et systématiser une approche innovante d’échange de bonnes pratiques, d’harmonisation et de création de parcours de formation et mobilité communs dans le monde de la formation académique et professionnelle.

Il vise un changement radical dans l’approche commune des questions de formation dans les deux territoires. Comme le soutient le programme opérationnel, il vise également à élargir le partage des connaissances et du savoir-faire spécifiques à la croissance commune et à la création d’une zone euro-méditerranéenne commune.

Le projet permet de réaliser une mobilité commune entre les deux pays en soutenant la recherche et la formation internationale des étudiants et des enseignants dans le domaine de la formation académique et professionnelle relative à la valorisation de la culture.

Dans le cadre du groupe de tâches (GT1) relatif à la gestion, et de la mise en œuvre des activités du projet “Accademia” et compte tenu de la spécificité de cette activité, le Théâtre de l’opéra de Tunis- Cité de la culture Chedly Klibi souhaite contracter d’un expert externe pour l’assistance à la coordination du Projet ” ACCADEMIA ” qui sera chargée d’assister le coordinateur du projet dans la planification et l’exécution des activités du projet ACADEMIA.

Cet avis a été publié, informe le Théâtre de l’Opéra, compte tenu du retard pris par les actions du projet et de la nécessité d’accélérer les procédures pour la coordination des différentes interventions et actions de tous les partenaires tout au long du processus de la réalisation du projet, et la nécessité, par conséquent, de procéder aux missions à partir du 27 Mai 2023 au 27 Novembre 2023.

Les détails sur le dossier de candidature et la formation sont disponibles sur les liens suivants :

https://www.emploi.nat.tn/fo/Fr/global.php

https://www.facebook.com/TheatreOperaTunis