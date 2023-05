Iberostar Hotels & Resorts, chaîne hôtelière leader avec plus de 100 établissements de 4 et 5 étoiles répartis dans les principales destinations touristiques d’Europe, d’Afrique et d’Amérique, œuvre à promouvoir un modèle de tourisme responsable axé sur le respect des personnes et de l’environnement.

Depuis 2022 dans ses hôtels, les émissions de CO2 ont été réduites de 10 % et le recours à la technologie a permis de limiter le gaspillage alimentaire. Cela a permis d’économiser l’équivalent de plus d’un demi-million d’assiettes dans le monde. Ceci outre la suspension de l’usage du plastique à usage unique depuis 2020 et l’application de bien d’autres mesures de durabilité.

En Tunisie, Iberostar Hotels &Resorts a mis en œuvre, dans les 6 hôtels qu’elle gère, des programmes destinés à minimiser l’empreinte carbone de ses activités touristiques et à respecter la santé des écosystèmes environnants. « Nous faisons de notre mieux actuellement pour ne pas créer de résidus terminant dans une décharge en 2025 et pour être neutres en termes d’émissions de carbone en 2030. En outre, nous proposons des poissons et fruits de mer de sources responsables et nous améliorons la santé des écosystèmes entourant nos hôtels » déclare à ce propos, Dr Manel Ben Ismail, directrice du Développement durable Iberostar Tunisie/Maroc.

Les6 hôtels de la chaîne, implantés dans différentes régions du pays, permettent de vivre une expérience all-inclusive unique, marquée par la variété et la qualité des buffets proposés, tous offrant un accès direct à la plage. Les établissements se positionnent comme des hôtels pour détente et repos ainsi que pour permettre de passer des moments en famille ou entre amis.

A Mahdia tout d’abord, qui accueille l’Iberostar Selection Royal El Mansour 5*, hôtel de prestige pour toute la famille qui offre un ensemble de prestations et d’installations tel le centre de thalassothérapie pour s’immerger et ressentir les bienfaits de la mer sur son corps.

Légèrement plus au Nord, précisément à Monastir, l’Iberostar Selection Kuriat Palace 5* baigne dans des jardins couverts de palmiers et une décoration représentative de l’histoire de la région. Le restaurant buffet et son show-cooking réjouira les papilles de tous ses clients. Sa piscine Aquafun est ouverte de mai à octobre.

Dans la zone de Sousse, Iberostar est présent avec deux établissements : tout d’abord l’Iberostar Selection Diar El Andalous 5*à Port El Kantaoui. Entouré de jardins et disposant de 3 piscines extérieures ainsi qu’une intérieure, il propose à ses clients de déguster les saveurs locales dans ses restaurants et divertit les plus petits grâce aux activités de Star Camp. Pendant ce temps, les adultes pourront profiter d’une cure orientale complète proposant des massages ainsi qu’un accès à la piscine de relaxation et au sauna.

Le second établissement dans la même région est l’Iberostar Selection Kantaoui Bay 5* qui a été imaginé pour toute la famille où les plus petits se divertiront grâce aux activités de Star Camp, dans les piscines extérieures ou dans la piscine chauffée, pendant que les adultes se détendront au spa, dans ses deux zones d’hydromassage et dans le centre de thalassothérapie avec hammam.

Sur l’île deDjerba, l’Iberostar Mehari Djerba 4* se situe au bord de la plage de Sidi Akkour, entouré de jardins et de palmeraies. Cet hôtel pour toute la famille permet de découvrir la gastronomie arabe, orientale et méditerranéenne. Les enfants adoreront le Star Camp et ses installations avec toboggans où ils s’amuseront dans la bonne humeur, pendant que les adultes profiteront de l’offre holistique Aliveness avec des activités pour retrouver son bien-être et reprendre contact avec soi-même et la nature.

A Yasmine Hammamet enfin, l’hôtel Iberostar Averroes 4*assure des vacances en famille inoubliables. Les plus petits profiteront des activités de Star Camp ou d’un bon bain dans la piscine extérieure ou la piscine chauffée. Les plus grands se détendront, déconnecteront et se reconnecteront au spa.

A propos d’Iberostar Hotels &Resorts

Iberostar Hotels &Resorts est une chaîne hôtelière de premier plan qui promeut un modèle de tourisme responsable axé sur le respect des personnes et de l’environnement. Elle compte plus de 100 hôtels 4 et 5 étoiles dans les principales destinations touristiques d’Europe, d’Afrique et d’Amérique. Le portefeuille d’hôtels d’Iberostar offre à ses clients des hôtels de plage, des hôtels urbains et des hôtels historiques.

