Le sommet mondial sur l’hydrogène s’est tenu du 9 au 11 mai à Rotterdam, réunissant les principaux acteurs mondiaux de l’énergie, de l’industrie, de la recherche et de la finance. Cet événement d’envergure avait pour objectif de mettre en avant le rôle des gouvernements dans le développement de l’économie de l’hydrogène, les dernières avancées dans la production d’électrolyseurs et les opportunités de mise à l’échelle, ainsi que les projets de décarbonation de l’industrie lourde.

Des dizaines de conférences et de tables rondes ont abordé les projets mondiaux, leur stade de développement actuel et les avancées technologiques en cours. L’accent a été mis sur l’importance cruciale des infrastructures portuaires, de transport et de stockage pour le secteur de l’hydrogène.

De nombreux pays, notamment africains, ont présenté leurs avancées dans le domaine de l’hydrogène, avec une attention particulière pour la Namibie, l’Afrique du Sud et la Mauritanie. Le Maroc a également participé à l’événement avec une délégation comprenant des représentants de Masen, du Cluster Green H2 MAROC, d’Iresen et de l’Agence Nationale des Ports.

La délégation marocaine a saisi cette occasion pour mettre en avant le rôle majeur joué par le pays dans cette nouvelle économie, en présentant sa politique en matière d’énergies renouvelables et les développements induits. Les opportunités industrielles liées à la chaîne de valeur de l’hydrogène vert ont été soulignées, mettant en avant la possibilité de créer une véritable voie de croissance et d’intégration locale.

Des rencontres ont eu lieu avec le maire de Rotterdam, le président du port de la ville, le directeur général néerlandais de l’énergie et les responsables de l’Agence néerlandaise de l’Entreprise (RVO). La délégation marocaine a également participé à une table ronde dédiée au Maroc, où des actions de recherche et développement ont été présentées, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de l’hydrogène et de l’ammoniac.

Le sommet mondial sur l’hydrogène à Rotterdam a ainsi permis de mettre en lumière les avancées, les opportunités et les collaborations internationales dans le domaine de l’hydrogène, tout en mettant en valeur le rôle du Maroc dans cette nouvelle économie.