” Les rencontres régionales de l’investissement dans les régions” seront organisées à partir de la mi-juin prochaine, par le ministère de l’Economie et de la Planification en collaboration avec les autorités régionales et les structures concernées.

Ces rencontres s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement 2023-2025, et plus précisément l’axe relatif à l’impulsion de l’investissement privé et de l’entrepreneuriat, d’après un communiqué publié, jeudi, par le département de Finances.

Elles permettront de présenter une approche claire sur les orientations nationales, en termes d’incitation à l’investissement, ainsi que les opportunités réelles disponibles pour mettre en œuvre des projets, aussi bien dans le cadre de l’investissement privé que dans le cadre du partenariat public-privé (PPP).

Ces rencontres régionales seront une occasion pour faire connaitre les mesures et les réformes adoptées, récemment, afin d’améliorer le climat d’affaires, présenter les projets conçus dans le cadre du plan de développement, à réaliser via un PPP, et exposer les opportunités d’investissement en Tunisie, dans des domaines prometteurs et à forte valeur ajoutée aussi bien sur le plan environnemental, qu’économique et social.