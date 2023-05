Le président de la république a donné ses instructions pour la mobilisation de ressources financières au profit des établissements hospitaliers universitaires et dans les régions ainsi qu’au profit de l’hôpital militaire de Tunis, a annoncé mardi le ministre des affaires sociales Malek Zahi.

Selon un communiqué du ministère des affaires sociales rendu public, Zahi a rappelé que ces mesures s’inscrivent dans le cadre de l’importance de relancer le rôle social de l’Etat afin de préserver la dignité des citoyens ainsi que leur droit constitutionnel à une couverture sociale et à la santé.

Zahi a souligné lors de son entretien avec le directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) Nader Ajjebi, et le président directeur général de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), Kamel Madouri, l’attachement du président de la république à consolider les prestations sanitaires au profit des affiliés de la CNAM.

Il a également souligné l’importance de cette mesure permettant de renforcer le rôle des structures publiques de la santé considérées un des piliers de l’Etat.

Zahi a aussi rappelé les directives du président de la république portant sur le soutien accordé au secteur de la santé publique notamment de consacrer des ressources financières mensuelles additionnelles permettant le payement des dettes des établissements hospitaliers publics ainsi que de la pharmacie centrale.

Le ministre des affaires sociales a par la même occasion, pris connaissance des mécanismes du travail au sein des services et bureaux régionaux de la CNAM et a appelé à l’impératif de faciliter les procédures et assurer une pérennité de l’établissement.