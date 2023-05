Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, ainsi que celui des Domaines de l’Etat et des affaires foncières, ont décidé, mardi, de poursuivre l’examen du dossier de location des lotissements domaniaux agricoles aux chômeurs, en vue de résoudre les problèmes de location et d’augmenter la périodicité.

Lors d’une séance de travail tenue, à Tunis, les deux ministères ont souligné l’impératif de garantir toutes les conditions aux bénéficiaires de location de ces lotissements dans le cadre d’un programme d’emploi des chômeurs diplômés, a indiqué le ministère des Domaines de l’Etat dans un communiqué publié mardi à Tunis. L’objectif est de garantir une exploitation efficace des terres agricoles domaniales.

Le ministère des Domaines de l’Etat avait pris connaissance, des préoccupations d’un nombre de bénéficiaires de ces lotissements, soulignant que son département accorde une importance et un suivi à ce dossier.