L’Égypte, le Maroc, l’Afrique du Sud et le Ghana font partie des 25 marchés émergents les plus attractifs pour les investissements directs étrangers (IDE). C’est ce qui nous apprend un rapport du FDI Confidence Index 2023 de Kearney.

Premier marché en Afrique, l’Égypte occupe le 14ème rang global, suivie du Maroc (2ème marché d’Afrique et 16ème place mondiale), l’Afrique du Sud est 3ème en Afrique et 17e au niveau mondial, alors que le Ghana se classe 4ème au niveau continental et 25ème mondial, selon l’Institut français des relations internationales.

A noter que les dix premières positions du classement sont occupées respectivement par la Chine, l’Inde, les Emirats arabes unis, Qatar, la Thaïlande, l’Arabie saoudite, le Brésil, le Mexique, l’Argentine et la Malaisie.

« Le classement montre que ces pays seront les marchés les plus prometteurs au cours des trois prochaines années dans la catégorie des marchés émergents », expliquent les rédacteurs du rapport.