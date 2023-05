Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), le Dîwân Tunis, les librairies Edito, ERC HomEast et Collège de Méditerranée organisent une rencontre-débat intitulée “Ecrire et raconter l’Histoire africaine ancienne”, et ce samedi 6 mai 2023 à la salle de cinéma “Le Rio” à Tunis (10H).

Selon une note conceptuelle, cette rencontre sera une occasion pour s’arrêter sur l’histoire de l’Afrique ancienne en s’interrogeant notamment sur les sources dont dispose l’historien pour reconstituer une partie du puzzle de cette histoire afin de voir comment définissait-on cet immense espace géographique appelé aujourd’hui le “continent africain”.

C’est en partant de ces réflexions que les deux intervenants, François-Xavier Fauvelle, historien et archéologue, professeur au collège de France, et Julien Loiseau, historien, professeur d’histoire du monde islamique médiéval à Aix-Marseille université, tenteront d’apporter quelques éléments d’analyse et de compréhension à une histoire africaine en plein renouvellement et dont l’écho reste très timide auprès du grand public.

Les enjeux du temps présent, de l’édification d’une union africaine sur les plans politique et économique à la question des migrants, en passant par les représentations souvent négatives, interrogent l’historien, convoqué d’éclairer par sa narration des passés africains le présent d’un continent sous haute tension.

François-Xavier Fauvelle, titulaire de la chaire Histoire et archéologie des mondes africains, est auteur de nombreux ouvrages dont “Le Rhinocéros d’or : histoires du Moyen Age africain” (2013), “L’Afrique et le monde : histoires renouées” (2022).

Il a également dirigé l’ouvrage collectif “L’Afrique ancienne. De l’Acacus au Zimbabwe. 20 000 avant notre ère – XVIIe siècle” (2018).

Directeur du programme de recherche européen (ERC) HornEast.Horn & Crescent. Connections, Mobility and Exchange between the Horn of Africa and the Middle East in the Middle Ages, Julien Loiseau a écrit de nombreux ouvrages parmi lesquels “Reconstruire la maison du sultan. Ruine et recomposition de l’ordre urbain au Caire.

1350-1450” (2010), “Les Mamelouks, une expérience politique de l’Islam médiéval (XIIIe-XVIe siècle)” (2014) (avec d’autres) et “Jérusalem. Histoire d’une ville-monde” (2016).