C’est au Sheraton Hotel Tunis qu’a eu lieu la finale de la compétition « Race Ichmilni », organisée par Enactus Tunisia et l’opérateur national des télécommunications (Tunisie Telecom), et ce mercredi 3 mai 2023.

Comme l’on pouvait s’y attendre, elle a enregistré la participation de plusieurs dizaines de jeunes porteurs d’idées, startuppers, étudiants, dirigeants d’entreprise et autres représentants des médias.

Huit candidats se sont affrontés autour de deux catégories, à savoir “Advanced Stage“, un (1) projet, et “Early Stage“ avec 7 idées de projets.

Pour ce faire, chacun des huit finalistes a eu 3 minutes pour pitcher son projet et 5 minutes de questions réponses devant un jury – composé de 15 chefs d’entreprise et de cadres dirigeants représentant plusieurs entreprises tunisiennes et des organismes de l’écosystème entrepreneurial tunisien.

A l’issue de la délibération, le jury a décerné le Award du champion de l’Advanced stage au projet “TUNISIA MARKET“ porté par le trio Ibrahim CHOUIKH, Mostapha BOUZIDI et Salwa MEKNI. Elle remporte la somme de 5 000 dinars tunisiens

Il s’agit d’une plateforme dédiée aux artisans et consommateurs de produits authentiques dans les domaines du tourisme régional, local et rural, de la gastronomie et des produits du terroir.

Quant au Award du Early stage, il est revenu au projet “BBC“ présenté par Enactus ISI qui consiste au développement d’un dispositif de détection du cancer du sein grâce à une caméra intelligente reliée à une application mobile.

L’équipe gagnante empoche la somme de 2 500 dinars tunisiens.

Les Awards

Catégorie 1 : Idée de projet/Prototype

– Cash Prize pour les lauréats

– Formation et mentoring

Catégorie 2 : Startup

– Cash Prize pour les lauréats

– Coaching, mentoring et matching avec des accélérateurs

A noter que la cérémonie des Awards de cette finale a été rehaussée par la présence de Nizar Ben Neji, ministre des Technologies de la communication, aux côtés de Lassaad Ben Dhieb, PDG de Tunisie Telecom, et Slim Ben Ammar, Chairman d’Enactus Tunisia et CEO de Sodexo Tunisia & Morocco.

Un rappel du « Race Ichmilni »

Dans le cadre de son axe de Responsabilité Sociétale, TUNISIE TELECOM a lancé le 4 juillet dernier un programme majeur du nom de « Ichmilni », visant à instaurer l’inclusion numérique sur tout le territoire tunisien. Ensuite, avec son partenaire depuis plus de quatre ans, Enactus Tunisia, il a lancé la compétition « Race Ichmilni » placée sous la thématique de « L’inclusion numérique dans les régions » qui s’adresse aux jeunes âgés entre 18 et 35 ans (la participation peut être individuelle ou par équipe ne dépassant pas 5 personnes) ; et ayant une idée ou un projet (en phase de prototypage ou en cours de lancement d’une start-up ou ayant une plateforme qui ne dépasse pas les 2 ans). Sachant que qu’elle doit nécessairement aborder des questions sociales et économiques, répondant aux problématiques liées à l’inclusion numérique des régions et au moins à un des objectifs de développement durable.

On aura compris, cette compétition vise à accompagner les porteurs d’idées et les entrepreneurs tunisiens à développer des projets innovants répondant aux enjeux majeurs de connectivité dans le pays.

Race « Ichmilni » a accueilli 45 idées de projets en Early Stage et en Advanced Stage. Après dépouillement, seuls 10 projets, des 2 catégories susmentionnées, ont pu accéder à la phase de bootcamp de 6 semaines pour suivre des sessions de formation et de coaching pour développer leurs idées et leurs projets.

La finale comprendra les 10 candidats retenus qui auront à pitcher leurs projets devant un jury de chef d’entreprises, de cadres dirigeants et d’experts.

Etant précisé que c’est le troisième “Race“ qu’Enactus Tunisia et TUNISIE TELECOM lancent ensemble. Ces compétitions sont destinés aux jeunes porteurs d’idées ou de projets de toutes les régions de la Tunisie focalisant sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux et utilisant la technologie et le numérique pour un développement global, durable, équitable et inclusif contribuant à la réalisation d’un ou plusieurs des ODD.

Le premier lancé en 2019 avait pour thématique : Tech For Social Goo, alors que le deuxième, lancé en 2021, portait sur la thématique “Tech4 Covid”.

———-

A propos d’Enactus Tunisia :

Enactus Tunisia est une organisation d’entrepreneuriat social qui mobilise des business leaders, des étudiants et des enseignants universitaires afin d’utiliser la force positive de l’entrepreneuriat pour un développement durable, global, équitable et inclusif. Elle est affiliée au réseau mondial d’Enactus qui compte 36 pays.

Principe d’Enactus :

Les étudiants regroupés en équipe représentant chacune une institution de l’enseignement supérieur, réalisent ou développent un projet ou des projets d’entrepreneuriat social au profit de personnes dans le besoin, afin d’améliorer le niveau et la qualité de leur vie.

L’ensemble des projets réalisés par eux lors de l’année universitaire, est présenté dans le cadre d’une compétition nationale, à un jury de dirigeants et de chefs d’entreprises dont la mission est de sélectionner la meilleure équipe qui a, le plus efficacement utilisé l’action entrepreneuriale afin de favoriser le progrès.

A travers cette expérience, les étudiants développent non seulement des projets, conciliant esprit d’entreprise et utilité sociale, qui améliorent durablement les capacités et les conditions de vie des personnes dans le besoin ; mais développent également leurs compétences humaines, managériales et entrepreneuriales, qui feront d’eux des leaders entreprenants et responsables.

A propos de Tunisie Telecom :

Pionnier du secteur des télécommunications en Tunisie, l’opérateur national global et convergent, Tunisie Telecom, compte dans ses rangs plus de 6 millions d’abonnés entre entreprises et particuliers auxquels il offre une panoplie de services dans le domaine des télécommunications fixes et mobiles.

Tunisie Telecom offre aussi des services innovants aux entreprises B2B notamment les solutions Data Center, Cloud, IoT, sécurité managée…

Il joue un rôle important dans l’amélioration du taux de pénétration de l’Internet en Tunisie pour réduire la fracture numérique et généraliser les effets positifs de la digitalisation en termes de croissance économique et de cohésion sociale sur tout le pays. Avec un réseau mobile 4G couvrant 95 % de la population, 30 000 Km de fibre optique déployés sur l’ensemble du pays, Tunisie Telecom œuvre à l’amélioration continue de la qualité de service de connectivité.