Tout est fin prêt ou presque pour prévenir et lutter contre les éventuels feux de forêt de cette année en Algérie. C’est en tout cas ce qui ressort de la cérémonie, mardi 2 mai, d’installation de la Commission nationale de protection des forêts (CNPF 2023). « Tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés au niveau de 40 wilayas concernées…» à cet effet, a déclaré Mohamed Abdelhafid Henni, ministre de l’Agriculture et du Développement rural.

A noter au passage que la CNPF est composée des représentants de 13 ministères et 11 entreprises nationales concernées par la protection des forêts.

Sa mission est d’« arrêter et d’actualiser le plan de lutte préventive et efficace contre les feux de forêt, les agents pathogènes et maladies des forêts, de mettre en place le programme des commissions de wilayas pour la préservation des forêts à partir de chaque campagne, d’étudier et d’exploiter l’évaluation finale sur la base des rapports qui lui sont transmis par ces commissions à la fin de chaque campagne.

Il est prévu « des opérations d’aménagement et d’entretien des tranchées pare-feu par la Direction générale des forêts (DGF), des tranchés sous les lignes de haute tension électrique par Sonelgaz, et des abords des lignes ferroviaires à proximité des forêts, outre l’aménagement des points d’eau qui sont un élément important dans les opérations d’extinction », explique Henni.

Le ministre a évoqué les programmes publics mis en place en faveur du secteur des forêts s’élevant à 37 opérations d’une valeur de plus de 12 milliards de dinars algériens.