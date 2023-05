Suite à la tendance haussière des dépenses enregistrée ces dernières années s’établissant à 1 200 milliards de dinars algériens entre 2020 et 2024, et ce en vue d’améliorer le pouvoir d’achat des fonctionnaires de l’Etat, le ministre algérien des Finances, Laziz Faid, plaide pour une “optimisation du recouvrement fiscal”.

Pour lui, « il est inconcevable de continuer sur cette voie où la fiscalité ordinaire n’est pas en mesure de couvrir les salaires des fonctionnaires », c’était lors d’une visite d’inspection aux services extérieurs des Directions générales des impôts (DGI) et du Domaine national (DGDN) », rapporte APS.

Dans ce cadre, il indique avoir ordonné à la directrice générale des impôts de faire de cette année, concernant “l’impôt sur la fortune”, promettant de combattre de toutes ses forces le phénomène de “l’évasion et la fraude fiscales.

Dans les détails, voici ce qu’il en est concrètement. Laziz Faid s’est rendu à la Direction des Grandes Entreprises (DGE) qui relève de la DGI, où il « s’est enquis des résultats obtenus depuis le lancement du processus de numérisation, notamment des services de télédéclaration et du e-paiement ».

Selon lui, «cette direction représentait près de 80% des recettes fiscales y compris la fiscalité pétrolière et 60% de la fiscalité ordinaire», estimant nécessaire « de mobiliser les ressources de la fiscalité ordinaire, car le budget de l’Etat en a besoin ».

Au Centre des impôts de la commune de Bab Ezzouar, où il s’est rendu, Faid n’a pas manqué de souligner l’importance d’assurer les prestations “rapidement et efficacement“ et d’accélérer la réalisation des projets de réforme et de modernisation des services fiscaux pour “atteindre les plus hauts niveaux de qualité et d’efficacité dans la prestation des services fiscaux”.

Le ministre appelle également «… à revoir le contrôle fiscal à travers l’activation des équipes de contrôle sur le terrain. Il ne faut pas se contenter du travail administratif si on veut lutter contre l’évasion et la fraude fiscales », dit-il.

Le ministre des Finances a également visité d’autres institutions relevant de département, à l’instar de la Direction régionale du domaine national à Alger et la Direction du cadastre et de la conservation foncière dans l’est de la wilaya d’Alger…