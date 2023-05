La Tunisie se distingue à la 17ème édition de Cheikh Zayed book Award, l’un des plus importants prix mondiaux consacrés à la littérature et à la culture arabes, en remportant deux prix attribués à une autrice, Jalila Al Tritar, et un auteur, Chokri Al Saadi.

Les lauréats tunisiens sont parmi d’autres primés dans les différentes catégories littéraires.

Le palmarès complet a été dévoilé, lundi 1er mai, sur le site de ce prestigieux prix du Centre de langue arabe d’Abu Dhabi (Emirats arabes unis).

Jalila Al Tritar est primée dans la catégorie “Critique littéraire et artistique” pour “Mara’i an-Nisaa’: Dirasat fi Kitabat al-That an-Nisaa’iya al-Aarabiya” (Le point de vue des femmes: Etudes sur les écrits personnels des femmes arabes), publié en 2021 par la Maison tunisienne du Livre.

Les organisateurs font état d'”une recherche qui constitue une contribution significative à l’étude des biographies féminines. Son approche scientifique et sa capacité à comprendre les biographies des innovatrices arabes démontre une compréhension de leur identité dans le contexte de la société arabe”.

Chokri Al Saadi est primé dans la catégorie “Traduction pour ‘Al-Ibara wa-al-Mi’na : Dirasat fi Nathariyat al-A’amal al-Lughawiya’” (Expression and Meaning : Studies in the Theory of Speech Acts) du philosophe et linguiste américain John R. Searle. Ce livre est traduit de l’anglais vers l’arabe et publié en 2021 par l’Institut tunisien de la traduction, relevant du ministère des Affaires culturelles.

“La traduction tunisienne du livre de Searle se distingue par son mérite scientifique important et sa capacité à transmettre efficacement une terminologie spécialisée dans les domaines de la linguistique et de la philosophie…”, indiquent les organisateurs.

L’ensemble des lauréats ont été sélectionnés parmi un total de 3 151 candidatures de 60 pays dont 22 arabes et 38 du reste du monde. Les organisateurs évoquent un nombre record de candidatures cette année depuis la création du Prix.

La cérémonie de remise des Prix est prévue le 23 mai à l’occasion de la Foire internationale du livre d’Abu Dhabi, qui aura lieu du 22 au 28 mai.

Le Sheikh Zayed Book Award est organisé par le Centre de langue arabe d’Abu Dhabi sous les auspices du département de la Culture et du Tourisme d’ Abu Dhabi.

Ce prix est d’une valeur monétaire totale de sept millions de dirhams des Emirats arabes unis, répartie comme suit :

le lauréat élu “Personnalité culturelle de l’année” reçoit un million de dirhams des Emirats arabes unis,

750 000 dirhams des Emirats arabes unis sont attribués au lauréat de chacune des autres catégories,

une médaille d’or arborant le logo du prix du Livre Sheikh Zayed ainsi qu’un certificat du mérite sont offerts aux lauréats de l’ensemble des catégories.

Voici la liste complète des lauréats dans les différentes catégories :

Catégorie Littérature:

• Ila Ayn Ayyathouha Al Kaseedah (“Whereto, O Poem?” Une Autobiographie) du poète et critique littéraire et universitaire iraquien Ali Ja’far al-Allaq, publié par Alan Publishers and Distributors en 2022

Catégorie Jeune auteur:

• Nehayat Al Sahra’a (La fin du désert) de l’écrivain algérien Said Khatibi, publié par Hachette Antoine / Nofal en 2022.

Catégorie Critique Littéraire et artistique:

• Mara’i an-Nisaa’: Dirasat fi Kitabat al-That an-Nisaa’iya al-Aarabiya (Le point de vue des femmes: Etudes sur les écrits personnels des femmes arabes) de l’auteure tunisienne Dr. Jalila Al Tritar, publié par La Maison Tunisienne Du Livre en 2021.

Catégorie Traduction:

• ‘Al-Ibara wa-al-Mi’na : Dirasat fi Nathariyat al-A’amal al-Lughawiya’ (Expression and Meaning : Studies in the Theory of Speech Acts) du philosophe et linguiste américain John R. Searle, traduit de l’anglais vers l’arabe par le traducteur tunisien Chokri Al Saadi, publié par le ministère des Affaires culturelles – Institut tunisien de la traduction en 2021.

Catégorie Culture arabe dans une autre langue:

• L’invention du cadi. La justice des musulmans, des juifs et des chrétiens aux premiers siècles de l’Islam de l’historien français Mathieu Tillier, publié en français aux Editions de la Sorbonne en 2017. (France)

Catégorie Edition et technologie :

• ElAin Publishing (Egypte).