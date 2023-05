Le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et celui du Tourisme annoncent la création d’un sondage en ligne destiné aux professionnels du tourisme pour définir les besoins de leurs établissements en ressources humaines, et ce à partir du 2 au 10 mai courant.

Dans un communiqué conjoint, les deux ministères soulignent que ce sondage s’inscrit dans le cadre de l’application des recommandations de la séance de travail tenue le 17 avril 2023 entre les deux départements ministériels en présence des structures annexes.

Sondage est accessible via le lien suivant : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.