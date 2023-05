La 2e édition de la Conférence internationale des femmes tunisiennes en Data et en Intelligence Artificielle 2023, se tiendra les 4 et 5 mai 2023 à Tunis, à l’initiative de l’association RECONNECTT et en partenariat avec l’initiative Women in Data Science WiDS-Tunisia.

La conférence, en version hybride, réunira des universitaires, des experts et des dirigeants d’entreprise, ainsi que des porteurs de projets, pour discuter des enjeux, des défis et des applications de l’intelligence artificielle (IA) dans un monde en mutation permanente.

Le choix porté sur Tunis pour abriter cette importante manifestation vise à sensibiliser le grand public et en particulier les jeunes, à la culture de l’IA et à instaurer des passerelles entre le monde académique et les professionnels de la Data et de l’IA.

Tout au long des deux jours de la conférence, des experts, venus de différents horizons présenteront les dernières avancées dans l’intelligence artificielle, son impact économique et les défis éthiques et sociaux qu’elle pose. Un intérêt particulier sera accordé aux applications de l’IA et ses effets disruptifs sur des domaines d’activités allant de la médecine, au transport et à la finance, en incluant la recherche scientifique.

Des Tunisiennes pionnières dans le domaine de l’IA du Big Data animeront la conférence qui verra l’intervention de treize experts en intelligence artificielle et en données, parmi eux, 9 conférencières dont 2 invitées étrangères.

Le fondateur et président de RECONNECTT, Sami AYARI, a déclaré que le rôle des femmes en Tunisie est de plus en plus important dans les secteurs des hautes technologies, comme en témoigne le nombre de femmes ingénieures et doctorantes dans des spécialités pointues en relation avec l’informatique, l’intelligence artificielle et la Big data. ” L’avenir et le progrès technologique et scientifique de la Tunisie se feront avec les femmes tunisiennes, j’en suis absolument persuadé, les nouvelles techs n’ont pas de secret pour elles ” a-t-il indiqué.

De son côté, Salsabil Gaied, Ambassadrice “WiDS Tunisie” a indiqué ” WIDS est un mouvement mondial qui célèbre et soutient les réalisations des femmes dans le domaine de la science des données. Il est inspirant pour des milliers de femmes qui poursuivent une carrière dans ce domaine, leur offrant une plateforme pour se connecter, partager des connaissances et élargir leur réseau. En organisant l’événement régional en Tunisie, nous cherchons à promouvoir la diversité et l’inclusion en mettant en avant les réalisations des femmes locales et en inspirant les jeunes filles à poursuivre une carrière dans les technologies grâce à une communauté solide et engagée “.

L’initiative Women in Data Science (WiDS) a été créée par l’Université de Stanford en 2015, elle vise à inspirer et à éduquer les ” data scientists ” du monde entier et à soutenir les femmes en particulier dans ce domaine.

RECONNECTT est une association tunisienne basée à Paris qui rassemble des Tunisiens hautement qualifiés du monde entier. Ses objectifs consistent à soutenir les femmes tunisiennes dans les sciences et technologies en Tunisie et à l’étranger, promouvoir les scientifiques, chercheurs, experts, leaders et talents, valoriser le capital culturel et patrimonial dans le pays et dans le monde et développer des partenariats Nord-Sud et Sud-Sud en Méditerranée dans les nouvelles technologies.