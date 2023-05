L’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) a programmé pour la première semaine de mai dans le cadre de sa participation à la 37ème édition de la foire internationale du livre de Tunis (FILT) des séances de présentation d’ouvrages récents publiés entre 2021 et 2022.

La première séance début demain lundi 1er mai 2023 à 16h30 au Stand IRMC/IFT au palais des expositions du Kram avec la présentation d’un ouvrage collectif “Economies morales de l’Injustice terrains maghrébins et français” aux éditions Karthala (France).

Disponible prochainement en Tunisie, l’ouvrage, sous la direction d’Imed Melliti, Professeur d’enseignement supérieur en sociologie à l’Institut supérieur des sciences humaines de Tunis (ISSHT), est issu d’un programme de recherche hébergé par l’IRMC et consacré aux économies morales et aux sentiments d’injustice.

Il comprend une dizaine de textes nourris de terrains maghrébins et français, avec pour ambition de contribuer modestement à la réflexion actuelle sur les économies morales à partir de perspectives inédites. Il essaie de rendre compte de manière analytique d’un large spectre de sentiments d’injustice indexés sur des situations sociopolitiques différentes, allant du contexte colonial à celui des transitions démocratiques et politiques au Maghreb. Certains des articles qui composent le volume placent au centre de l’analyse les subjectivités des acteurs, leurs compétences critiques et leur aptitude à jouer la partition des principes de justice.

D’autres textes exploitent des données d’enquêtes réalisées auprès de collectifs et mettent en lumière diverses manières d’agir et de se mobiliser autour de ces mêmes principes.

Le 2 mai 2023 à 17h30, la Librairie Al-Kitab abrite une présentation-débat autour de l’ouvrage ” Harga et désir d’Occident. Etude psychanalytique des migrants clandestins tunisiens ” de Wael Garnaoui, Docteur en psychanalyse et psychopathologie de l’Université de Paris, en discussion avec Raja Ben Slama, psychanalyste, Professeure de Littérature arabe (Université de la Manouba).

C’est d’un terreau retourné par les secousses de l’histoire, individuelle et collective, que naissent les diverses pousses de cet ouvrage. Son coeur battant est un ensemble de témoignages recueillis directement, prenant en compte les déterminations historiques et sociales de la production d’un symptôme. D’où les multiples allers et retours sur l’histoire des villes dont sont issus les harragas et les jihadistes, sur celle de leur pays, sur les politiques de frontiérisation aujourd’hui appliquées par la plupart des Etats, sur les multiples dispositifs mis en place pour réguler voire réprimer leur errance et les passages à l’acte tragique qui la ponctuent.

Le 4 mai 2023 à 17h30 et en collaboration avec le centre de recherche MECAM, l’IRMC a programmé la présentation de l’ouvrage de Nessim Znaien ” Les raisins de la domination. Une histoire sociale de l’alcool en Tunisie à l’époque du Protectorat (1881-1956) aux éditions Karthala dans la collection “Maghreb contemporain : nouvelles lectures, nouveaux savoirs”.

La colonisation modifie-t-elle la vie quotidienne des populations ? C’est à partir de ce questionnement général que l’auteur, docteur en histoire contemporaine de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, aborde l’histoire de la Tunisie du Protectorat (1881-1956). En analysant la correspondance de la haute administration, la presse, les écrits littéraires, les archives policières, judiciaires et hospitalières, cet ouvrage traite de produits particuliers en terre d’islam : les boissons alcoolisées.

Malgré l’interdit religieux touchant le vin et les boissons alcoolisées et auquel est soumise la majorité musulmane de la population, différentes élites convergent, à partir du début du XXe siècle pour inventer une tradition viticole tunisienne. Cette production de vin entraine un essor de la consommation des boissons alcoolisées en Tunisie.

Les paysages ruraux du nord du pays se couvrent de vignes tandis que les principales villes voient leur nombre de débits de boissons fortement augmenter. Dans une approche fondée sur la culture matérielle et l’histoire de l’alimentation, cet ouvrage aborde l’histoire des boissons alcoolisées comme un ” fait total “, révélatrice aussi bien des mentalités politiques et religieuses, que des niveaux de vie économiques et des rapports de domination à l’intérieur des sociétés.