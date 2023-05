Le président du Conseil national de l’Ordre des médecins, Ridha Dhaoui, a indiqué, vendredi 28 avril 2023, que les médecins tunisiens souhaitant pratiquer la médecine en Libye doivent obtenir une autorisation préalable de la part du syndicat général des médecins libyens.

Il a appelé tous les médecins tunisiens travaillant entre la Tunisie et la Libye à informer le Conseil de l’ordre des médecins, qui assure la coordination avec le Syndicat général des médecins libyens, pour l’obtention d’une autorisation leur permettant d’exercer la profession de manière légale.

Il a souligné qu’une réunion de la commission mixte se tiendra prochainement en Tunisie regroupant les représentants des ministères tunisiens et Libyens de la santé, le Conseil national de l’ordre des médecins et le Syndicat général des médecins libyens, afin d’examiner les modalités de remise des autorisations aux médecins tunisiens souhaitant exercer en Libye et garantir la protection des praticiens exerçant hors du territoire.

Le Syndicat général des médecins libyens avait envoyé une correspondance au Conseil national de l’ordre des médecins, l’appelant à informer les médecins tunisiens souhaitant pratiquer la médecine en Libye de la nécessité d’obtenir une autorisation d’exercice de la part dudit Syndicat et d’un accord préalable remis par le Conseil de l’ordre tunisien.

Le Syndicat général des médecins libyens a précisé qu’un grand nombre de médecins tunisiens ont afflué vers la Libye de manière illégale, n’ayant pas obtenu d’autorisations ni d’accord de la part du conseil national de l’ordre des médecins, ce qui constitue “une violation des lois libyennes”, selon le texte de la correspondance qui a été publiée par le conseil national de l’ordre des médecins sur sa page officielle.