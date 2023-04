Le 27 avril, la Commissaire européenne aux Affaires Intérieures Ylva Johansson s’est rendue en Tunisie pour rencontrer plusieurs ministres tunisiens. Cette visite fait partie de l’engagement politique plus large de l’Union Européenne avec la Tunisie, qui est son principal partenaire dans la région.

La visite met en évidence l’importance du partenariat entre l’UE et la Tunisie dans le domaine de la migration et la volonté de renforcer ce partenariat en coopération avec les États membres de l’UE.

Les autorités tunisiennes et européennes ont exprimé la volonté de mettre en place un partenariat opérationnel renforcé de lutte contre le trafic de personnes, incluant le soutien à la protection des frontières maritimes et au sud de la Tunisie, le renforcement de la coopération policière et judiciaire et la sensibilisation aux dangers de la migration irrégulière.

Les deux parties ont également convenu de renforcer leur coopération en matière de protection et de retour des migrants irréguliers de la Tunisie vers leurs pays d’origine, ainsi que de renforcer les mécanismes existants d’accompagnement pour une meilleure réinsertion socio-économique des migrants tunisiens de retour dans le pays.

Elles ont également exprimé la volonté de promouvoir la migration légale et d’organiser une table ronde pour définir les contours et le contenu de ce partenariat. La Commission a salué les efforts déployés par la Tunisie dans ce domaine et s’est engagée à apporter un soutien conséquent afin de consolider les capacités nationales face à la migration irrégulière.