Dans ce deuxième épisode de notre Podcast Radio Diaspora, Imen Maaroufi est revenue sur ses années à Tunis Business School en tant que première promotion et comment ce choix risqué lui a ouvert les portes de l’international, notamment à travers ses années en Inde.

Imen a partagé ses débuts dans l’univers de l’entreprenariat à travers des compétitions d’innovation et de Disruption dont celles au MIT et comment elle a pu approcher l’univers technologique et croiser son cofondateur de la startup Américaine «Point Motion».

 

Avec Dr. Lobna Karoui et Imen Maaroufi, la discussion nous emmène vers la raison d’être de cette startup, la technologie immersive et le mariage avec l’univers de la musique.

Experte en définition de produit innovants, Imen nous réserve une surprise en termes de Masterclass qu’elle nous propose. Ne ratez pas cet épisode ou on se prend une agréable bouffée d’énergie et d’enthousiasme avec une jeune entrepreneur sorti de nos écoles Tunisiennes et rayonnant à Los Angeles.



Bio Express :

Imen Maaroufi est entrepreneure et fondatrice de la startup Américaine de santé numérique (Digital Health) Point Motion, Inc… Diplômée d’un Master of Science complété par un Executive Education en design thinking à la Stanford Graduate School of Business, Imen a le talent d’identifier les personas (profil d’utilisateur, personnage fictif, archétype), leurs douleurs, leurs besoins, et de résoudre les problèmes du monde réel grâce à des technologies innovantes et immersives centrées sur l’humain.