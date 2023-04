Le Forum économique arabe de la cosmétologie naturelle se tiendra les 26 et 27 mai 2023, au Palais des Congrès à Tunis, et ce dans le cadre d’une série de forums économiques sectoriels arabes qui seront organisés en Tunisie et dans les différents pays arabes à partir de 2023, a fait savoir, jeudi 27 avril 2023, le Centre de promotion des exportations (CEPEX).

Ce forum vise à valoriser le secteur des plantes aromatiques et médicinales, une niche qui jouit d’une très forte demande à l’échelle internationale. Il offrira aux opérateurs économiques arabes participants un espace de partenariats, de relations commerciales, d’échange de savoir-faire et de dynamisation des investissements communs.

Le forum prévoit également l’organisation des rencontres BtoB entre des professionnels tunisiens de ce secteur et des acheteurs arabes dans l’objectif de renforcer les échanges commerciaux tuniso-arabes.

Une exposition de produits cosmétiques naturels, de matières premières et de produits de conditionnement sera organisée en marge de cet évènement.

Les entreprises spécialisées dans la fabrication de produits cosmétiques naturels souhaitant participer à ce forum, doivent envoyer la demande d’inscription à l’adresse email teborganisateur@gmail.com ou contacter le numéro WhatsApp+21652138330.