La première édition du Forum des métiers dans les secteurs de technologie de l’information et de l’industrie de l’automobile a été organisée, jeudi 27 avril 2023, à l’Institut national des sciences appliquées et de technologie (INSAT).

Dans un communiqué rendu public par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, le chef de cabinet du ministère de l’Emploi, Abdelkader Jammali, a mis en relief l’importance de cette manifestation pour présenter les professions prometteuses d’une importante capacité d’employabilité et grande valeur ajoutée, au profit des jeunes et des chercheurs d’emploi.

La participation du ministère à cette manifestation s’inscrit dans le cadre de l’illustration des orientations de l’Etat visant la consolidation des sessions de formation complémentaire et la mise à niveau. L’objectif est de faciliter l’insertion des diplômés de l’enseignement supérieur dans le marché de l’emploi et faire face à au chômage, a-t-il précisé.