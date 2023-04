C’est le 17 mai prochain qu’aura lieu le Forum de la transformation digitale dans sa 2ème édition, et se déroulera au Sofitel Tour Blanche de Casablanca au Maroc, indique un communiqué des organisateurs.

Il s’agit d’«…une plateforme de rencontre pour les professionnels de l’informatique et les fournisseurs de technologies afin de partager les tendances et les pratiques les plus actuelles en matière de transition numérique.

Y prendront part à ce forum entre autres Orange Maroc, AOB Group, Huawei Technologies, Fortinet, la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD), l’IDC et l’Association des utilisateurs des systèmes d’Information du Maroc (AUSIM), ce forum se concentre sur deux thèmes clés : le Cloud et l’intelligence artificielle.

En effet, «… le Cloud est essentiel pour accélérer la transformation numérique des organisations, car il permet le traitement des données informatiques à travers l’intelligence artificielle, l’optimisation des coûts et des ressources et la prévention des risques cybernétiques », indiquent les organisateurs.

A cette occasion, Orange Maroc a lancé un concours autour de l’intelligence artificielle auprès des étudiants de dernière année de l’Ecole nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM). Les résultats seront présentés lors du forum en présence des dirigeants de l’ENSAM et de l’Université Hassan II.