Absent depuis trois ans, le Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), dans sa 15ème édition se tiendra cette année du 2 au 7 mai 2023 à Meknès.

Cette édition est placée sous le thème « Génération Green : pour une souveraineté alimentaire durable », avec belles surprises annoncées. Il s’agit notamment de l’ajout d’un tout nouveau pôle, à savoir le “Pavillon Village Start-up“ qui s’étale sur une superficie de de 1 200 m2, qui va rassembler 30 startups marocaines et internationales autour d’un programme de tables rondes, de conférences et de démonstrations immersives.

Et s’il en a été décidé ainsi, c’est parce que «l’agriculture marocaine est en train de prendre un tournant important avec l’adoption de nouvelles technologies et de pratiques intelligentes dans le secteur. Les solutions et innovations technologiques sont désormais incontournables pour développer une agriculture marocaine et africaine performante et durable », indique le Commissariat général du Salon.

Dans cette optique, « la stratégie “Génération Green 2020-2030“ a pour ambition de développer un secteur agricole résilient en introduisant de nouvelles technologies, en numérisant les services agricoles et en améliorant la qualité et la capacité d’innovation ».

Du GreenTech à la FoodTech en passant par l’AgTech ou la WaterTech, les 30 startups sélectionnées «… vont permettre de réunir et rapprocher les différentes parties prenantes afin de soutenir et accélérer l’innovation, la souveraineté alimentaire, la durabilité, la résilience et la compétitivité de l’agriculture de demain ».

Le Pavillon Village Start-up accueillera en son sein “la Ferme immersive digitale“, qui est elle aussi une nouveauté du SIAM 2023. « Ce démonstrateur de 300 m2 aura «… un guichet de e-services FirmaTech, des desks de présentation connectés, une serre digitalisée, un espace de réalité virtuelle, des zones de networking, d’agriculture verticale, de cultures, d’élevage et d’aquaponie…, explique l’organisateur de l’événement.