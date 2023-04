L’examen de la situation socio-économique en Tunisie ainsi que les réformes que le pays œuvre à mettre en place a été au centre d’une réunion, tenue mercredi 26 avril 2023, entre des experts de l’Agence de notation Moody’s et des responsables de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), souligne l’organisation patronale dans un communiqué publié jeudi 27 courant.

La séance de travail, à laquelle ont assisté le président de l’organisation patronale, Samir Majoul, et des membres du bureau exécutif et des responsables à l’UTICA, a permis d’évoquer les défis que confronte l’économie tunisienne en vue de renforcer sa souveraineté énergétique et sa sécurité alimentaire.

Les représentants de l’Organisation patronale ont mis l’accent sur le rôle du secteur privé et sa contribution à la résilience économique, notamment face aux impacts de la pandémie de la COVID-19 et de la guerre en Ukraine, sur les prix de l’alimentation, de l’énergie ainsi que des produits primaires.

L’Agence de notation Moody’s avait annoncé la dégradation de la notation souveraine de la Tunisie de Caa1 à Caa2 avec des perspectives négatives. Elle a également abaissé la notation de la Banque centrale de Tunisie (BCT), chargée principalement du recouvrement des bons du trésor, à Caa2 avec des perspectives négatives.

Le classement dans la catégorie Caa2 signifie que le gouvernement et la BCT sont exposés à des hauts risques en termes de capacité à honorer leurs engagements financiers, sachant que la notation reflète les résultats de la révision et de l’examen de la situation financière et économique de la Tunisie à partir de 30 septembre 2022.