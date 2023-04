“Hiwar’na” est un cycle de débats sur l’actualité internationale, accessibles au grand public arabophone et francophone, qui vient d’être mis en place par l’ambassade de France en Tunisie.

Il s’agit d’un rendez-vous mensuel ayant pour vocation de faire rencontrer des spécialistes issus du monde francophone et des personnalités tunisiennes, pour développer une vision originale des grands défis mondiaux.

La première conférence-débat aura pour thème “Ukraine-Russie, d’autres voix résonnent dans la guerre”, et ce mardi 25 avril à 18h00 à l’Institut français de Tunisie (IFT).

Prennent part à cette rencontre Anna Colin Lebedev, maîtresse de conférence à l’université de Nanterre, auteure d’un ouvrage en 2022 sur les sociétés russe et ukrainienne (Jamais frères ? Ukraine et Russie : une tragédie post-soviétique), Ahmed Ounaies, diplomate et ancien ministre tunisien des Affaires étrangères, aujourd’hui vice-président du Conseil tunisien des relations internationales, et Zyed Krichen, directeur de rédaction du quotidien Al Maghreb.

A travers l’exposé du travail d’Anna Colin Lebedev sur les sociétés ukrainienne et russe et l’échange de points de vue avec Ahmed Ounaies et Zyed Krichen, l’idée est de décentrer le regard, de remettre en question nos perceptions et au final de réfléchir, ensemble, sur cette crise majeure, informe l’ambassade de France.