Un appel à candidatures pour bénéficier du Programme entrepreneuriat vert dans les secteurs de l’économie bleue vient d’être lancé par le Centre international des technologies de l’Environnement de Tunis (CITET). Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 14 mai 2023.

L’appel est destiné aux éco-entrepreneurs désireux de créer et/ou développer leur entreprise dans les secteurs de l’économie bleue et qui ont besoin d’outils et de méthodologies pour y parvenir. Il vise les éco-entrepreneurs innovants, en phase d’idéation ou de démarrage, ayant une idée d’entreprise durable pouvant apporter une solution économique aux défis environnementaux et sociaux dans les secteurs de l’économie bleue.

Les candidats retenus auront la chance de recevoir des formations et des conseils dispensés par des experts certifiés pour les aider à développer leurs modèles d’affaires durables. Le meilleur projet vert sera sélectionné pour un programme d’incubation et de mentorat.

Les candidatures doivent être envoyées sur le lien suivant : https://www.theswitchers.org/fr/call-for-applications

L’économie bleue est un concept qui vise à promouvoir la croissance économique, l’inclusion sociale et la préservation ou l’amélioration des moyens de subsistance, tout en garantissant la pérennité des ressources naturelles et des services écosystémiques, liées à la mer et au littoral.

La Tunisie bénéficie de plus de 1 300 Km de côtes abritant 7,6 millions de personnes (soit plus de 66 % de sa population), lesquelles dépendent fortement des ressources côtières et marines pour leur subsistance.

Un rapport de la Banque mondiale a dégagé des pistes de développement durable dans l’économie bleue : le tourisme, la pêche et l’aquaculture, le transport maritime, les énergies renouvelables de la mer, la biotechnologie marine, etc.

Le Programme entrepreneuriat vert est lancé par l’initiative SwitchMed, financée par l’Union européenne et mise en œuvre par l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), la Division de l’économie du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et MedWaves, le Centre d’activités régional pour la consommation et la production durables (anciennement SCP/RAC) du Plan d’action pour la Méditerranée du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE/PAM).

L’initiative a été lancée en 2013 pour accélérer le passage à des modes de consommation et de production durables dans le sud de la Méditerranée, notamment à travers la promotion d’approches d’économie circulaire. Ses activités bénéficient à 8 pays du sud de la Méditerranée, dont la Tunisie.

Le CITET est le point focal du “Programme entrepreneuriat vert” en Tunisie.

La composante “Economie Bleue” dudit Programme a pour objectif d’orienter les éco-entrepreneurs dans la création et le développement de leur entreprise dans l’Economie Bleue.

Avec le soutien des partenaires locaux, des sessions de formation d’entrepreneurs auront lieu pour le développement de modèles et de plans d’affaires durables dans l’économie bleue. Enfin, une incubation de 8 mois aura lieu dans chaque pays pour les entrepreneurs avec les modèles d’affaires les plus prometteurs.

Une fois que les entreprises auront abouti leur incubation, la mise en relation avec des potentiels bailleurs, clients et partenaires sera possible grâce aux divers outils d’accompagnement du SwitchMed (Switchers Fund, Switchers Community, Switchers Support National Partnerships).