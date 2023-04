Le site archéologique “Thuburbo Majus” a vécu, mardi 18 avril, au rythme du démarrage de la 32ème édition du Mois du patrimoine (18 avril-18 mai) qui coïncide comme chaque année avec deux dates clés: la Journée internationale des sites archéologiques et des monuments historiques (18 avril), et la Journée internationale des musées (18 mai).

Sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, la Direction générale du patrimoine, l’Institut National du Patrimoine (INP), l’Agence de mise en valeur du Patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC) et la délégation régionale aux affaires culturelles de Zaghouan, la 32ème session du Mois du Patrimoine 2023 prévoit cette année 1285 activités dans l’ensemble des 24 régions tunisiennes avec au programme visites aux musées, animations de rue, culture numérique, débats culturels, cinéma, théâtre, musique, calligraphie, arts plastiques, expositions, workshops, compétitions….

Placée sous le thème “Notre patrimoine : un héritage de civilisations. Une ressource économique”, cette édition a été ouverte dans la ville d’El Fahs (gouvernorat de Zaghouan), en présence de la ministre des affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, accompagnée du gouverneur de Zaghouan, Mohamed Elleuch, ainsi que de cadres du ministère et des représentants des autorités locales et régionales.

Déambulant entre le marché romain, le forum ou encore le Palestre des Petroni, l’assistance a pu suivre des spectacles rappelant le vécu de la population autochtone berbère et romaine.

Un défilé de mode intitulé “Les Femmes de Carthage” a été une occasion pour découvrir pour certains ou redécouvrir pour d’autres la tenue vestimentaire des femmes de l’époque avant d’assister à une prestation musicale inspirée du patrimoine assurée par la délégation régionale aux affaires culturelles du gouvernorat de Zaghouan.

Sur ce site réputé comme destination où la population il y a 2000 ans y pratiquait diverses formes de sport de combat, un spectacle de lutte “Pancras et Pugilat” a été également présenté dans le cadre du programme culturel et artistique d’ouverture ayant permis un voyage dans le temps, entre hier et aujourd’hui.

Le lancement de cette édition dont les fondamentaux est de faire revivre et valoriser les monuments historiques, les sites archéologiques et les musées, et de mettre en lumière les spécificités patrimoniales de toutes les régions, deux projets numériques pour valoriser le patrimoine, ont été présentés à savoir “Thuburbo Maius with Digital Eyes” et la plateforme numérique “Turath Lab”, outre le projet “Vivre l’Histoire”, porté par le centre Fadhel Ibn Achour pour la culture et l’art à La Marsa et le projet “Dourb’IA”, présenté par l’Association Club Didon à Carthage, s’agissant d’une application mobile réalisée dans le cadre de la convention conclue entre l’association Didon de Carthage et le projet “Promotion du Tourisme Durable” de la GIZ Tunisie, qui propose des parcours personnalisés pour offrir aux visiteurs de Carthage une nouvelle expérience de visite des composantes du site archéologique à travers une navigation GPS en temps réel enrichie par un contenu multimédia (texte, audio, video, 3D, …).

Le but est de participer à la promotion du tourisme culturel en Tunisie, notamment à Carthage, afin de créer un nouveau lien entre le patrimoine historique et les différents types de visiteurs de Carthage (promeneurs, sportifs, passionnés du patrimoine, touristes).

Créé dans le but également de motiver les jeunes et les porteurs d’initiatives à investir dans ce secteur et son bon usage en utilisant les technologies de la communication et les technologies modernes afin de promouvoir et commercialiser notre patrimoine national en tant que produit culturel, destination de tourisme culturel et ressource économique durable, le mois du patrimoine a été une occasion au démarrage pour s’informer de ces nouvelles formes de consommation du contenu culturel alliant art, histoire et culture numérique grâce à de tels projets.

A cette occasion, la ministre a tenu à souligner l’importance de consolider la coopération et le partenariat avec le centre international de Tunis pour l’économie culturelle (TICDCE) pour réaliser des projets numériques portant sur la protection, la valorisation et la préservation du patrimoine archéologique et culturel tunisien en général.

La ministre a tenu à souligner que le choix de ce site pour abriter le lancement du Mois du patrimoine émane de l’importance d’en faire une des destinations culturelles à valoriser et à faire revivre en l’intégrant dans le circuit culturel et touristique de la région afin de le faire connaitre à l’échelle nationale et en dehors des frontières.