Annoncés le 1er avril 2023, les cinq lauréats du concours international pour la requalification de l’Acropole de Byrsa et la réhabilitation du Musée national de Carthage en Tunisie recevront leurs prix, mercredi 19 avril 2023, lors d’une cérémonie officielle organisée par le ministère des Affaires culturelles au musée national de Carthage.

Financé par l’Union européenne en Tunisie dans le cadre du programme “Tounes Wijhetouna” et mis en œuvre par Expertise France en partenariat avec le ministère des Affaires culturelles tunisien, le concours international d’architecture multidisciplinaire, lancé en septembre 2022, est le premier concours international d’architecture labellisé Unesco-UIA (Union internationale des architectes) en Tunisie et le troisième en Afrique.

Il porte sur l’un des sites emblématiques de Carthage, l’acropole de Byrsa, sur une superficie de 5 hectares et qui comprend des vestiges archéologiques, des espaces extérieurs (l’esplanade, place de l’Unesco, le grand patio, les espaces arborés et les petits jardins) et des bâtiments historiques (l’ancienne cathédrale de Saint Louis, l’ancien séminaire des Pères Blancs et la Salle du Père Delattre).

Les principales composantes connues du site de Carthage sont l’acropole de Byrsa, les ports puniques, les tophets puniques, les nécropoles, le théâtre, l’amphithéâtre, le cirque, le quartier des villas, les basiliques, les thermes d’Antonin, les citernes de La Malaga et la réserve archéologique.

Les principaux objectifs du projet architectural, paysager et muséographique envisagé pour la réhabilitation du musée, fermé depuis 2018, et la revitalisation de la colline de Byrsa consistent à trouver le meilleur concept architectural et de planification pour valoriser et revitaliser ce site archéologique compte tenu de son classement sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO tout en s’appuyant sur une scénographie muséographie innovante illustrant l’histoire de l’une des plus grandes métropoles de la Méditerranée.

Il s’agit également d’assurer une communication fonctionnelle entre un musée national, un centre scientifique et de recherche, et des installations récréatives et culturelles et d’inscrire le projet dans une démarche de développement durable et solidaire en réponse aux grands enjeux des transitions écologiques, énergétiques et environnementales.

Le jury international présidé par l’architecte espagnol Alberto Veiga, et désigné par l’Union internationale des architectes, réunit Fathy Kouched (architecte, ministère des Affaires culturelles), Lamine Hibet (architecte, représentant de l’Ordre des architectes de Tunisie OAT), Gabriela Carrillo, Taller de arquitectura (architecte, Mexique), Neil Porter (architecte paysagiste, Gustavson porter + Bowman, Royaume-Uni), Meriem Chabani (architecte et urbaniste, New South, France/Algérie) et Momoyo Kaijima (architecte, Atelier Bow Wow, Japon).

Pour rappel, les cinq lauréats sont les suivants:

– Premier prix : groupement allemand représenté par Thorsten Kock

– Deuxième prix : groupement tuniso-français représenté par Sami Aloulou

– Troisième prix : groupement tuniso-français représenté par Karim Chaabane

– Quatrième prix : groupement tuniso-mexico-français représenté par Sana Frini

– Cinquième prix : groupement tuniso-finlandais représenté par Anis Souissi.